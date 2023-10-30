Московский суд вынес приговор фигурантам дела о строительстве космодрома Восточный

ТАСС: Алексанян и Мирзоян приговорены к пяти годам лишения свободы
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Алика Алексаняна и Баграта Мирзоева приговорили к пяти года лишения свободы в исправительной колонии Фото:

В Замоскворецком районном суде города Москвы провозглашен приговор участникам дела о строительстве космодрома Восточный. В частности, приговор провозглашен генеральному директору ООО «БАВАЛЬ» Баграту Мирзояну и генеральному директору ООО «Респект-СМ» Алику Алексаняну. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Алексаняна Алика Гамлетовича виновным в совершении преступления <…> и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мирзоян Баграт Левонович признан виновным <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — передает агентство информацию из пресс-службы московского суда. По информации суда, гражданский иск частично удовлетворен.

Известно, что Алексаняна обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А Мирзоян обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Ранее Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела в связи с хищениями денег. На космодроме Восточный были выявлены многомиллионные махинации. Общая сумма составила 600 миллионов рублей. СК направил в суд 42 уголовных дела о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях должностными полномочиями.

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В Замоскворецком районном суде города Москвы провозглашен приговор участникам дела о строительстве космодрома Восточный. В частности, приговор провозглашен генеральному директору ООО «БАВАЛЬ» Баграту Мирзояну и генеральному директору ООО «Респект-СМ» Алику Алексаняну. Об этом сообщает ТАСС. «Суд признал Алексаняна Алика Гамлетовича виновным в совершении преступления <…> и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мирзоян Баграт Левонович признан виновным <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — передает агентство информацию из пресс-службы московского суда. По информации суда, гражданский иск частично удовлетворен. Известно, что Алексаняна обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А Мирзоян обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Ранее Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела в связи с хищениями денег. На космодроме Восточный были выявлены многомиллионные махинации. Общая сумма составила 600 миллионов рублей. СК направил в суд 42 уголовных дела о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях должностными полномочиями.
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