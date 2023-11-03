В Челябинске полицейские поймали девушку, устроившую взрыв во дворе жилого дома

04 ноября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали подозреваемую в подрыве петард во дворе Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая установила и подожгла петарды во дворе жилого дома по улице Университетская Набережная, 62. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «[Была] установлена и задержана нарушительница общественного порядка 2004 года рождения. Девушка была доставлена в отдел полиции „Северо-Западный“ УМВД России по городу Челябинску», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отношении девушки составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Вечером 2 ноября на северо-западе группа школьников устроила взрыв во дворе жилого дома по улице Университетская Набережная, 62. Об этом жильцы рассказали в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, в первые минуты никто не мог понять, что произошло. Сначала была яркая вспышка, потом громкий хлопок. Детей, балующихся пиротехникой, зафиксировали камеры видеонаблюдения «Интерсвязь».

В Челябинске полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая установила и подожгла петарды во дворе жилого дома по улице Университетская Набережная, 62. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «[Была] установлена и задержана нарушительница общественного порядка 2004 года рождения. Девушка была доставлена в отдел полиции „Северо-Западный“ УМВД России по городу Челябинску», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отношении девушки составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Вечером 2 ноября на северо-западе группа школьников устроила взрыв во дворе жилого дома по улице Университетская Набережная, 62. Об этом жильцы рассказали в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, в первые минуты никто не мог понять, что произошло. Сначала была яркая вспышка, потом громкий хлопок. Детей, балующихся пиротехникой, зафиксировали камеры видеонаблюдения «Интерсвязь».