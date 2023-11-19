Свердловский блогер рассказал о своей популярности после смерти жены

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев рассказал, что после смерти жены просмотры на его личной странице увеличились до 200 тысяч. Этим он поделился в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ).
«Сейчас меня смотрит много людей. В день 150-200 тысяч просмотров. Раньше столько людей не смотрело», — делится Лещев.
В соцсети он показывает свои переживания из-за смерти жены. Многие обвиняют его в «хайпе». «Зачем мне хайп, если у меня есть доходы, мне есть что зарабатывать. Я просто показываю свою жизнь. Показываю, как я все это переживаю», — говорит блогер.
Жена Александра Лещева Виктория погибла в ДТП на свердловской трассе 15 ноября. Водитель автобуса ехал с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия, из-за чего транспортное средство вылетело на встречную полосу и столкнулось с грузовиком. Прощание с девушкой состоялось 19 ноября в Краснотурьинске (Свердловская область).
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