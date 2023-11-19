19 ноября 2023
18 ноября 2023

Свердловский блогер рассказал о своей популярности после смерти жены

На фоне смерти жены просмотры блогера Лещева поднялись до 200 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, венок, могилы, похороны, кладбище
Прощание с супругой Александра Викторией состоялось 19 ноября Фото:

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев рассказал, что после смерти жены просмотры на его личной странице увеличились до 200 тысяч. Этим он поделился в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ).

«Сейчас меня смотрит много людей. В день 150-200 тысяч просмотров. Раньше столько людей не смотрело», — делится Лещев.

В соцсети он показывает свои переживания из-за смерти жены. Многие обвиняют его в «хайпе». «Зачем мне хайп, если у меня есть доходы, мне есть что зарабатывать. Я просто показываю свою жизнь. Показываю, как я все это переживаю», — говорит блогер.

Жена Александра Лещева Виктория погибла в ДТП на свердловской трассе 15 ноября. Водитель автобуса ехал с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия, из-за чего транспортное средство вылетело на встречную полосу и столкнулось с грузовиком. Прощание с девушкой состоялось 19 ноября в Краснотурьинске (Свердловская область).

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Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев рассказал, что после смерти жены просмотры на его личной странице увеличились до 200 тысяч. Этим он поделился в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ). «Сейчас меня смотрит много людей. В день 150-200 тысяч просмотров. Раньше столько людей не смотрело», — делится Лещев. В соцсети он показывает свои переживания из-за смерти жены. Многие обвиняют его в «хайпе». «Зачем мне хайп, если у меня есть доходы, мне есть что зарабатывать. Я просто показываю свою жизнь. Показываю, как я все это переживаю», — говорит блогер. Жена Александра Лещева Виктория погибла в ДТП на свердловской трассе 15 ноября. Водитель автобуса ехал с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия, из-за чего транспортное средство вылетело на встречную полосу и столкнулось с грузовиком. Прощание с девушкой состоялось 19 ноября в Краснотурьинске (Свердловская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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