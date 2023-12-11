Киркоров жестко ответил своим хейтерам

Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров считает, что лучше быть в центре внимания, чем находиться в примитивном стаде окружающих. С таким заявлением он обратился к хейтерам в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube.
«Завидуют лучшим, обсуждают лучших. Лучше быть в центре внимания, эпицентром событий, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих», — сказал Киркоров в подкасте, передает
По словам артиста, про него ходило много слухов. Его самый понравившийся — о том, что он спит в барокамере, заключил Киркоров.
Певец также признался, что сейчас его дочь и сын переживают не самый простой период взросления. Он рассказал, что его растущих без мамы детей затравили в школе.
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