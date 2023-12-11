Киркоров жестко ответил своим хейтерам

Киркоров: хейтеры завидуют лучшим, обсуждают лучших

11 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Киркоров заявил, что про него ходило много слухов Фото: wikipedia.org Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров считает, что лучше быть в центре внимания, чем находиться в примитивном стаде окружающих. С таким заявлением он обратился к хейтерам в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube. «Завидуют лучшим, обсуждают лучших. Лучше быть в центре внимания, эпицентром событий, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих», — сказал Киркоров в подкасте, передает News.ru. Он также добавил, что если про человека идут слухи, значит он является личностью. По словам артиста, про него ходило много слухов. Его самый понравившийся — о том, что он спит в барокамере, заключил Киркоров. Певец также признался, что сейчас его дочь и сын переживают не самый простой период взросления. Он рассказал, что его растущих без мамы детей затравили в школе.

Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров считает, что лучше быть в центре внимания, чем находиться в примитивном стаде окружающих. С таким заявлением он обратился к хейтерам в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube. «Завидуют лучшим, обсуждают лучших. Лучше быть в центре внимания, эпицентром событий, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих», — сказал Киркоров в подкасте, передает News.ru. Он также добавил, что если про человека идут слухи, значит он является личностью. По словам артиста, про него ходило много слухов. Его самый понравившийся — о том, что он спит в барокамере, заключил Киркоров. Певец также признался, что сейчас его дочь и сын переживают не самый простой период взросления. Он рассказал, что его растущих без мамы детей затравили в школе.