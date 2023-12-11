Запад исключит проект России и Венгрии из санкций против российского атома

11 декабря 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Венгрия добилась исключения из санкций против российского атома проекта АЭС «Пакш-2» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Проект АЭС «Пакш-2» исключат из санкций против российского атома. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Венгрии удалось добиться, что проект АЭС „Пакш-2“ получит исключение из санкций против атома», — сказал Сийярто во время совета по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция велась в социальной сети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение пятого и шестого энергоблоков АЭС. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США, Великобритании и Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».

Проект АЭС «Пакш-2» исключат из санкций против российского атома. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Венгрии удалось добиться, что проект АЭС „Пакш-2“ получит исключение из санкций против атома», — сказал Сийярто во время совета по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция велась в социальной сети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение пятого и шестого энергоблоков АЭС. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США, Великобритании и Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».