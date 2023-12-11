Запад исключит проект России и Венгрии из санкций против российского атома

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Пункт временной изоляции отработанного топлива PURAM и АЭС"Пакш". Венгрия, Пакш, аэс пакш, атомная энергетика, энергетика венгрии
Венгрия добилась исключения из санкций против российского атома проекта АЭС «Пакш-2» Фото:
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Проект АЭС «Пакш-2» исключат из санкций против российского атома. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрии удалось добиться, что проект АЭС „Пакш-2“ получит исключение из санкций против атома», — сказал Сийярто во время совета по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция велась в социальной сети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение пятого и шестого энергоблоков АЭС. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США, Великобритании и Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».

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Проект АЭС «Пакш-2» исключат из санкций против российского атома. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Венгрии удалось добиться, что проект АЭС „Пакш-2“ получит исключение из санкций против атома», — сказал Сийярто во время совета по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция велась в социальной сети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение пятого и шестого энергоблоков АЭС. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США, Великобритании и Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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