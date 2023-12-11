11 декабря 2023

«Фарфор Сысерти» готовит новый совместный проект с Покрасом Лампасом

© Служба новостей «URA.RU»
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Покрас Лампас на площади Первой пятилетки, Стенограффия-2019. Екатеринбург, площадь первой пятилетки, город екатеринбург, каллиграфия, покрас лампас
Покрас Лампас, возможно, будет работать с 3D-принтером, который печатает фарфором Фото:

Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных предметов на заводе «Фарфор Сысерть» (Свердловская область), планирует создать совместный проект с питерским уличным художником Покрасом Лампасом. В нем будет задействован брак с производства или 3D-печать. Реализовывать планы по сотрудничеству намерены весной 2024 года, рассказала на пресс-конференции в ТАСС арт-директор «Антихрупкости» Алина Айфо Рахматулина.

«Полтора месяца назад я прилетала в Санкт-Петербурге, где у нас была презентация проекта, и приходила в мастерскую к Покрасу. Он сейчас работает с темой 3D-печати — печатает из пластика. Я ему рассказала, что мы сделали уникальный аппарат, который печатает фарфором. Его помог собрать Данил Карамушкин, который переделывает обычные 3D-принтеры в фарфоровые. Мы с Покрасом продолжаем обсуждения, что это может быть за проект. Ему все также интересно в этом поучаствовать. Пока идет разговор о том, чтобы сделать хороший высокого уровня проект, а не просто взять его иллюстрации и напечатать на тарелке или кружке», — пояснила Айфо Рахматулина.

Изначально предполагалось, что Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве в Сысерти. Однако планы могут немного измениться, и художника привлекут для работы с 3D-печатью. «А может быть и то, и то попробуем. Пока продолжаем обсуждение, чтобы на весну перенести наши эксперименты», — уточнила арт-директор.

Ранее URA.RU рассказывало, что Покрас Лампас планирует поучаствовать в лаборатории «Антихрупкость» на заводе «Фарфор Сысерти». Его приезд планировался на май—июнь 2023 года, однако рабочую поездку пока пришлось отложить.

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Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных предметов на заводе «Фарфор Сысерть» (Свердловская область), планирует создать совместный проект с питерским уличным художником Покрасом Лампасом. В нем будет задействован брак с производства или 3D-печать. Реализовывать планы по сотрудничеству намерены весной 2024 года, рассказала на пресс-конференции в ТАСС арт-директор «Антихрупкости» Алина Айфо Рахматулина. «Полтора месяца назад я прилетала в Санкт-Петербурге, где у нас была презентация проекта, и приходила в мастерскую к Покрасу. Он сейчас работает с темой 3D-печати — печатает из пластика. Я ему рассказала, что мы сделали уникальный аппарат, который печатает фарфором. Его помог собрать Данил Карамушкин, который переделывает обычные 3D-принтеры в фарфоровые. Мы с Покрасом продолжаем обсуждения, что это может быть за проект. Ему все также интересно в этом поучаствовать. Пока идет разговор о том, чтобы сделать хороший высокого уровня проект, а не просто взять его иллюстрации и напечатать на тарелке или кружке», — пояснила Айфо Рахматулина. Изначально предполагалось, что Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве в Сысерти. Однако планы могут немного измениться, и художника привлекут для работы с 3D-печатью. «А может быть и то, и то попробуем. Пока продолжаем обсуждение, чтобы на весну перенести наши эксперименты», — уточнила арт-директор. Ранее URA.RU рассказывало, что Покрас Лампас планирует поучаствовать в лаборатории «Антихрупкость» на заводе «Фарфор Сысерти». Его приезд планировался на май—июнь 2023 года, однако рабочую поездку пока пришлось отложить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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