«Фарфор Сысерти» готовит новый совместный проект с Покрасом Лампасом

12 декабря 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Покрас Лампас, возможно, будет работать с 3D-принтером, который печатает фарфором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных предметов на заводе «Фарфор Сысерть» (Свердловская область), планирует создать совместный проект с питерским уличным художником Покрасом Лампасом. В нем будет задействован брак с производства или 3D-печать. Реализовывать планы по сотрудничеству намерены весной 2024 года, рассказала на пресс-конференции в ТАСС арт-директор «Антихрупкости» Алина Айфо Рахматулина. «Полтора месяца назад я прилетала в Санкт-Петербурге, где у нас была презентация проекта, и приходила в мастерскую к Покрасу. Он сейчас работает с темой 3D-печати — печатает из пластика. Я ему рассказала, что мы сделали уникальный аппарат, который печатает фарфором. Его помог собрать Данил Карамушкин, который переделывает обычные 3D-принтеры в фарфоровые. Мы с Покрасом продолжаем обсуждения, что это может быть за проект. Ему все также интересно в этом поучаствовать. Пока идет разговор о том, чтобы сделать хороший высокого уровня проект, а не просто взять его иллюстрации и напечатать на тарелке или кружке», — пояснила Айфо Рахматулина. Изначально предполагалось, что Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве в Сысерти. Однако планы могут немного измениться, и художника привлекут для работы с 3D-печатью. «А может быть и то, и то попробуем. Пока продолжаем обсуждение, чтобы на весну перенести наши эксперименты», — уточнила арт-директор. Ранее URA.RU рассказывало, что Покрас Лампас планирует поучаствовать в лаборатории «Антихрупкость» на заводе «Фарфор Сысерти». Его приезд планировался на май—июнь 2023 года, однако рабочую поездку пока пришлось отложить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных предметов на заводе «Фарфор Сысерть» (Свердловская область), планирует создать совместный проект с питерским уличным художником Покрасом Лампасом. В нем будет задействован брак с производства или 3D-печать. Реализовывать планы по сотрудничеству намерены весной 2024 года, рассказала на пресс-конференции в ТАСС арт-директор «Антихрупкости» Алина Айфо Рахматулина. «Полтора месяца назад я прилетала в Санкт-Петербурге, где у нас была презентация проекта, и приходила в мастерскую к Покрасу. Он сейчас работает с темой 3D-печати — печатает из пластика. Я ему рассказала, что мы сделали уникальный аппарат, который печатает фарфором. Его помог собрать Данил Карамушкин, который переделывает обычные 3D-принтеры в фарфоровые. Мы с Покрасом продолжаем обсуждения, что это может быть за проект. Ему все также интересно в этом поучаствовать. Пока идет разговор о том, чтобы сделать хороший высокого уровня проект, а не просто взять его иллюстрации и напечатать на тарелке или кружке», — пояснила Айфо Рахматулина. Изначально предполагалось, что Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве в Сысерти. Однако планы могут немного измениться, и художника привлекут для работы с 3D-печатью. «А может быть и то, и то попробуем. Пока продолжаем обсуждение, чтобы на весну перенести наши эксперименты», — уточнила арт-директор. Ранее URA.RU рассказывало, что Покрас Лампас планирует поучаствовать в лаборатории «Антихрупкость» на заводе «Фарфор Сысерти». Его приезд планировался на май—июнь 2023 года, однако рабочую поездку пока пришлось отложить.