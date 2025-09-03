Правительство выделило более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы

Правительство РФ выделило 100,4 миллиарда рублей на льготные ипотечные программы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Подписано распоряжение о выделении 100,4 млрд рублей на субсидирование процентной ставки», — говорится в сообщении. Дополнительное финансирование коснется сразу нескольких программ: «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека». Решение было принято на заседании правительства 28 августа и направлено на поддержку граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия.
Из общей суммы в 100,4 миллиарда рублей основная часть — 53,4 миллиарда — будет направлена на субсидирование «Семейной ипотеки». Эта программа позволяет семьям с детьми оформлять ипотеку по ставке 6% годовых. Еще 9,6 миллиарда рублей предусмотрено для реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки». Эта программа рассчитана на жителей указанных регионов и позволяет оформить кредит по льготной ставке 2% годовых. Значительная часть средств — 37,4 миллиарда рублей — будет направлена на субсидирование процентных ставок по уже выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека». Эта программа завершила прием заявок 1 июля 2024 года, однако обязательства по ранее заключенным договорам сохраняются.
