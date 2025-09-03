Правительство выделило более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы

Решение направлено на поддержку граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия
Правительство РФ выделило 100,4 миллиарда рублей на льготные ипотечные программы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Подписано распоряжение о выделении 100,4 млрд рублей на субсидирование процентной ставки», — говорится в сообщении. Дополнительное финансирование коснется сразу нескольких программ: «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека». Решение было принято на заседании правительства 28 августа и направлено на поддержку граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Из общей суммы в 100,4 миллиарда рублей основная часть — 53,4 миллиарда — будет направлена на субсидирование «Семейной ипотеки». Эта программа позволяет семьям с детьми оформлять ипотеку по ставке 6% годовых. Еще 9,6 миллиарда рублей предусмотрено для реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки». Эта программа рассчитана на жителей указанных регионов и позволяет оформить кредит по льготной ставке 2% годовых. Значительная часть средств — 37,4 миллиарда рублей — будет направлена на субсидирование процентных ставок по уже выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека». Эта программа завершила прием заявок 1 июля 2024 года, однако обязательства по ранее заключенным договорам сохраняются.

