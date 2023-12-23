23 декабря 2023
22 декабря 2023

С разрешения Путина Росбанк приобретет одну акцию ММК

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции компании Societe Generelate. В перечне пакета акций для выкупа у французского конгломерата оказалась одна обыкновенная акция ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение ПАО „Росбанк“ сделок по приобретению принадлежащих компании Societe Generelate. Среди имущества — одна обыкновенная акция ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“», — говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что сделка разрешена Росбанку в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Среди российских компаний, чей пакет акций будет выкуплен у Societe Generelate, оказались ВТБ, «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», «Лукойл», Северсталь» и другие.

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Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции компании Societe Generelate. В перечне пакета акций для выкупа у французского конгломерата оказалась одна обыкновенная акция ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. «Разрешить совершение ПАО „Росбанк“ сделок по приобретению принадлежащих компании Societe Generelate. Среди имущества — одна обыкновенная акция ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“», — говорится в документе. В распоряжении отмечается, что сделка разрешена Росбанку в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Среди российских компаний, чей пакет акций будет выкуплен у Societe Generelate, оказались ВТБ, «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», «Лукойл», Северсталь» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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