Новак: Россия в 10 раз сократила поставки нефти в Европу

27 декабря 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Раньше Россия не поставляла в Индию нефть, рассказал Александр Новак. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По итогам 2023 года Россия поставит в страны Европы 4-5% своей нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своей нефти и нефтепродуктов, раньше поставляла 40-45%», — высказался Александр Новак, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию. Однако после 24 февраля 2022 года доля поставок в эту страну выросла до 40%. Ранее «Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай. Глава компании Алексей Миллер отмечал, что поставки в КНР могут достичь объемов, которые ранее были между Россией и Европой, передает RT.

По итогам 2023 года Россия поставит в страны Европы 4-5% своей нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своей нефти и нефтепродуктов, раньше поставляла 40-45%», — высказался Александр Новак, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию. Однако после 24 февраля 2022 года доля поставок в эту страну выросла до 40%. Ранее «Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай. Глава компании Алексей Миллер отмечал, что поставки в КНР могут достичь объемов, которые ранее были между Россией и Европой, передает RT.