Новак: Россия в 10 раз сократила поставки нефти в Европу

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Раньше Россия не поставляла в Индию нефть, рассказал Александр Новак. Фото:

По итогам 2023 года Россия поставит в страны Европы 4-5% своей нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своей нефти и нефтепродуктов, раньше поставляла 40-45%», — высказался Александр Новак, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию. Однако после 24 февраля 2022 года доля поставок в эту страну выросла до 40%.

Ранее «Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай. Глава компании Алексей Миллер отмечал, что поставки в КНР могут достичь объемов, которые ранее были между Россией и Европой, передает RT.

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По итогам 2023 года Россия поставит в страны Европы 4-5% своей нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своей нефти и нефтепродуктов, раньше поставляла 40-45%», — высказался Александр Новак, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию. Однако после 24 февраля 2022 года доля поставок в эту страну выросла до 40%. Ранее «Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай. Глава компании Алексей Миллер отмечал, что поставки в КНР могут достичь объемов, которые ранее были между Россией и Европой, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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