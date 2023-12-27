Новак: Россия в 10 раз сократила поставки нефти в Европу

По итогам 2023 года Россия поставит в страны Европы 4-5% своей нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своей нефти и нефтепродуктов, раньше поставляла 40-45%», — высказался Александр Новак, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию. Однако после 24 февраля 2022 года доля поставок в эту страну выросла до 40%.
Ранее «Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай. Глава компании Алексей Миллер отмечал, что поставки в КНР могут достичь объемов, которые ранее были между Россией и Европой, передает RT.
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