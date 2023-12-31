Политолог раскрыл, стоит ли ждать провокаций ВСУ в новогоднюю ночь

Политолог Разгуляев: в новогоднюю ночь не стоит ждать провокаций от ВСУ
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У ВСУ не хватает средств для того, чтобы навредить России в новогоднюю ночь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины не смогут сильно навредить России в новогоднюю ночь. Такое мнение высказал политолог Сергей Разгуляев.

«Конечно, противник попытается совершить мелкие диверсии на железнодорожных путях, поджигая релейные шкафы. Возможно, пустят пару-тройку беспилотников на периферии, обозначая себя. Попытаются напомнить, что они еще якобы существуют <…>. Но не более того», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, у ВСУ не получится испортить россиянам праздник, даже если бы они захотели. Он отметил, что у них для этого не хватает сил и средств. Причиной является сильная деморализация войск, добавил собеседник.

Ранее солдаты Украины столкнулись с нехваткой, как минимум, половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. Майор ВСУ Виктор Кисиль заявлял, что если конфликт с РФ продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Также немецкий наемник, воюющий за Киев, сообщал, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды армии.

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Вооруженные силы Украины не смогут сильно навредить России в новогоднюю ночь. Такое мнение высказал политолог Сергей Разгуляев. «Конечно, противник попытается совершить мелкие диверсии на железнодорожных путях, поджигая релейные шкафы. Возможно, пустят пару-тройку беспилотников на периферии, обозначая себя. Попытаются напомнить, что они еще якобы существуют <…>. Но не более того», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». По его словам, у ВСУ не получится испортить россиянам праздник, даже если бы они захотели. Он отметил, что у них для этого не хватает сил и средств. Причиной является сильная деморализация войск, добавил собеседник. Ранее солдаты Украины столкнулись с нехваткой, как минимум, половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. Майор ВСУ Виктор Кисиль заявлял, что если конфликт с РФ продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Также немецкий наемник, воюющий за Киев, сообщал, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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