Политолог раскрыл, стоит ли ждать провокаций ВСУ в новогоднюю ночь

Вооруженные силы Украины не смогут сильно навредить России в новогоднюю ночь. Такое мнение высказал политолог Сергей Разгуляев.
«Конечно, противник попытается совершить мелкие диверсии на железнодорожных путях, поджигая релейные шкафы. Возможно, пустят пару-тройку беспилотников на периферии, обозначая себя. Попытаются напомнить, что они еще якобы существуют <…>. Но не более того», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, у ВСУ не получится испортить россиянам праздник, даже если бы они захотели. Он отметил, что у них для этого не хватает сил и средств. Причиной является сильная деморализация войск, добавил собеседник.
Ранее солдаты Украины столкнулись с нехваткой, как минимум, половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. Майор ВСУ Виктор Кисиль заявлял, что если конфликт с РФ продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Также немецкий наемник, воюющий за Киев, сообщал, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды армии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.