Политолог раскрыл, стоит ли ждать провокаций ВСУ в новогоднюю ночь

Политолог Разгуляев: в новогоднюю ночь не стоит ждать провокаций от ВСУ

31 декабря 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

У ВСУ не хватает средств для того, чтобы навредить России в новогоднюю ночь Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не смогут сильно навредить России в новогоднюю ночь. Такое мнение высказал политолог Сергей Разгуляев. «Конечно, противник попытается совершить мелкие диверсии на железнодорожных путях, поджигая релейные шкафы. Возможно, пустят пару-тройку беспилотников на периферии, обозначая себя. Попытаются напомнить, что они еще якобы существуют <…>. Но не более того», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». По его словам, у ВСУ не получится испортить россиянам праздник, даже если бы они захотели. Он отметил, что у них для этого не хватает сил и средств. Причиной является сильная деморализация войск, добавил собеседник. Ранее солдаты Украины столкнулись с нехваткой, как минимум, половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. Майор ВСУ Виктор Кисиль заявлял, что если конфликт с РФ продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Также немецкий наемник, воюющий за Киев, сообщал, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды армии.

Вооруженные силы Украины не смогут сильно навредить России в новогоднюю ночь. Такое мнение высказал политолог Сергей Разгуляев. «Конечно, противник попытается совершить мелкие диверсии на железнодорожных путях, поджигая релейные шкафы. Возможно, пустят пару-тройку беспилотников на периферии, обозначая себя. Попытаются напомнить, что они еще якобы существуют <…>. Но не более того», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». По его словам, у ВСУ не получится испортить россиянам праздник, даже если бы они захотели. Он отметил, что у них для этого не хватает сил и средств. Причиной является сильная деморализация войск, добавил собеседник. Ранее солдаты Украины столкнулись с нехваткой, как минимум, половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. Майор ВСУ Виктор Кисиль заявлял, что если конфликт с РФ продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Также немецкий наемник, воюющий за Киев, сообщал, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды армии.