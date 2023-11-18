Украинский офицер заявил о критической проблеме Зеленского

CNN: Майор ВСУ Кисиль заявил о критической нехватке военных

19 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

На Украине заявили о критической нехватке военных Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина столкнулась с критической нехваткой военных кадров. Об этом заявил майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с CNN. «Из того, что я вижу, есть нехватка военных кадров, иногда критическая нехватка. Кроме того, различные военные должности требуют различных навыков», — сказал Виктор Кисиль изданию. По его словам, если конфликт с Россией продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Жена военного подчеркнула, что число российских бойцов на поле боя «не иссякает» в отличие от ВСУ. О нехватке военных в рядах ВСУ говорил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он указал, что украинской армии не хватает, как минимум, половины квалифицированных бойцов. Украинский военкор Тарас Дерка констатировал, что Киеву больше неоткуда ждать добровольцев, передает Pravda.Ru .

Украина столкнулась с критической нехваткой военных кадров. Об этом заявил майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с CNN. «Из того, что я вижу, есть нехватка военных кадров, иногда критическая нехватка. Кроме того, различные военные должности требуют различных навыков», — сказал Виктор Кисиль изданию. По его словам, если конфликт с Россией продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Жена военного подчеркнула, что число российских бойцов на поле боя «не иссякает» в отличие от ВСУ. О нехватке военных в рядах ВСУ говорил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он указал, что украинской армии не хватает, как минимум, половины квалифицированных бойцов. Украинский военкор Тарас Дерка констатировал, что Киеву больше неоткуда ждать добровольцев, передает Pravda.Ru.