18 ноября 2023

Украинский офицер заявил о критической проблеме Зеленского

CNN: Майор ВСУ Кисиль заявил о критической нехватке военных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, всу, stock
На Украине заявили о критической нехватке военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина столкнулась с критической нехваткой военных кадров. Об этом заявил майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с CNN.

«Из того, что я вижу, есть нехватка военных кадров, иногда критическая нехватка. Кроме того, различные военные должности требуют различных навыков», — сказал Виктор Кисиль изданию.

По его словам, если конфликт с Россией продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Жена военного подчеркнула, что число российских бойцов на поле боя «не иссякает» в отличие от ВСУ.

О нехватке военных в рядах ВСУ говорил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он указал, что украинской армии не хватает, как минимум, половины квалифицированных бойцов. Украинский военкор Тарас Дерка констатировал, что Киеву больше неоткуда ждать добровольцев, передает Pravda.Ru.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина столкнулась с критической нехваткой военных кадров. Об этом заявил майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с CNN. «Из того, что я вижу, есть нехватка военных кадров, иногда критическая нехватка. Кроме того, различные военные должности требуют различных навыков», — сказал Виктор Кисиль изданию. По его словам, если конфликт с Россией продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на военную службу. Жена военного подчеркнула, что число российских бойцов на поле боя «не иссякает» в отличие от ВСУ. О нехватке военных в рядах ВСУ говорил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он указал, что украинской армии не хватает, как минимум, половины квалифицированных бойцов. Украинский военкор Тарас Дерка констатировал, что Киеву больше неоткуда ждать добровольцев, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...