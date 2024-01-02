02 января 2024

Жертв в результате обстрела Белгорода стало больше

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Последствия обстрела Донецка. Донецк, обстрел
В результате обстрела погиб мужчина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Число жертв при обстреле Белгорода и Белгородской области 2 января 2024 года выросло до 11. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек» — сообщает губернатор в своем telegram-канале. В Белгороде от осколочных ранений скончался мужчина, который ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

В Белгородской области 2 января была совершена очередная ракетная атака ВВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. По сообщениям Минобороны РФ, ПВО успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью, об этом сообщало RT.

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Число жертв при обстреле Белгорода и Белгородской области 2 января 2024 года выросло до 11. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек» — сообщает губернатор в своем telegram-канале. В Белгороде от осколочных ранений скончался мужчина, который ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд. В Белгородской области 2 января была совершена очередная ракетная атака ВВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. По сообщениям Минобороны РФ, ПВО успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью, об этом сообщало RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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