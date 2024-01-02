Жертв в результате обстрела Белгорода стало больше

Число жертв при обстреле Белгорода и Белгородской области 2 января 2024 года выросло до 11. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек» — сообщает губернатор в своем telegram-канале. В Белгороде от осколочных ранений скончался мужчина, который ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.
В Белгородской области 2 января была совершена очередная ракетная атака ВВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. По сообщениям Минобороны РФ, ПВО успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью, об этом сообщало RT.
Число жертв при обстреле Белгорода и Белгородской области 2 января 2024 года выросло до 11. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек» — сообщает губернатор в своем telegram-канале. В Белгороде от осколочных ранений скончался мужчина, который ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд. В Белгородской области 2 января была совершена очередная ракетная атака ВВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. По сообщениям Минобороны РФ, ПВО успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью, об этом сообщало RT.