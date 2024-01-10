Автоэкперт раскрыл секрет производства новой «Волги»

Автоэкперт Соловьев: китайский бренд будет выпускать авто с логотипом «Волга»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильный Ретро гараж. Пермь, олень, ретро автомобиль, волга газ21
Евгений Соловьев сообщил, что компания Chery может выпускать новую «Волгу» Фото:

Китайский бренд будет выпускать авто с логотипом «Волги». Об этом сообщил автоэксперт Евгений Соловьев. По его словам, причиной стало то, что отечественную разработку невозможно поставить за короткое время в России на конвейер.

«За короткое время какую-то свою разработку поставить на конвейер просто невозможно. Естественно, это будет китайский бренд, выпускающий свои авто с логотипом „Волги“», — заявил Соловьев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Автоэксперт отметил, что еще неизвестно, какая китайская марка будет выпускать авто с логотипом «Волга». Однако он предположил, что ей может стать Chery. По его мнению, китайской компании нужно делать седаны Arrizo 8 под видом «Волги», чтобы госорганы могли пользоваться авто.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что автомобиль «Волга» возобновит производство в середине 2024 года и получит современный дизайн. По его словам, логотип останется прежним.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайский бренд будет выпускать авто с логотипом «Волги». Об этом сообщил автоэксперт Евгений Соловьев. По его словам, причиной стало то, что отечественную разработку невозможно поставить за короткое время в России на конвейер. «За короткое время какую-то свою разработку поставить на конвейер просто невозможно. Естественно, это будет китайский бренд, выпускающий свои авто с логотипом „Волги“», — заявил Соловьев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Автоэксперт отметил, что еще неизвестно, какая китайская марка будет выпускать авто с логотипом «Волга». Однако он предположил, что ей может стать Chery. По его мнению, китайской компании нужно делать седаны Arrizo 8 под видом «Волги», чтобы госорганы могли пользоваться авто. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что автомобиль «Волга» возобновит производство в середине 2024 года и получит современный дизайн. По его словам, логотип останется прежним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...