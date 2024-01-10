Автоэкперт раскрыл секрет производства новой «Волги»

Китайский бренд будет выпускать авто с логотипом «Волги». Об этом сообщил автоэксперт Евгений Соловьев. По его словам, причиной стало то, что отечественную разработку невозможно поставить за короткое время в России на конвейер.
«За короткое время какую-то свою разработку поставить на конвейер просто невозможно. Естественно, это будет китайский бренд, выпускающий свои авто с логотипом „Волги“», — заявил Соловьев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Автоэксперт отметил, что еще неизвестно, какая китайская марка будет выпускать авто с логотипом «Волга». Однако он предположил, что ей может стать Chery. По его мнению, китайской компании нужно делать седаны Arrizo 8 под видом «Волги», чтобы госорганы могли пользоваться авто.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что автомобиль «Волга» возобновит производство в середине 2024 года и получит современный дизайн. По его словам, логотип останется прежним.
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