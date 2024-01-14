Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries спустя сутки

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
МЧС потушило пожар на складе Wildberries (архивное фото) Фото:

Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом только спустя сутки. Об этом сообщили в ведомстве.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Возгорание началось утром 13 января, передает RT. Огонь распространился на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries сообщил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара.

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Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом только спустя сутки. Об этом сообщили в ведомстве. «Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Возгорание началось утром 13 января, передает RT. Огонь распространился на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries сообщил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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