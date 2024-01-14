Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries спустя сутки

МЧС потушило пожар на складе Wildberries (архивное фото)
Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом только спустя сутки. Об этом сообщили в ведомстве.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Возгорание началось утром 13 января, передает RT. Огонь распространился на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries сообщил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара.
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