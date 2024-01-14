Происшествия Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries спустя сутки 14 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + МЧС потушило пожар на складе Wildberries (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом только спустя сутки. Об этом сообщили в ведомстве. «Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Возгорание началось утром 13 января, передает RT. Огонь распространился на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries сообщил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом только спустя сутки. Об этом сообщили в ведомстве. «Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Возгорание началось утром 13 января, передает RT. Огонь распространился на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries сообщил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям