14 января 2024

Погиб самый опытный пилот ВСУ генерал Павлович

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, всу, ввс украины,  stock
Опытнейший украинский летчик Станислав Павлович погиб во время ракетного удара, пишет «Военное обозрение» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб отставной генерал-майор ВСУ Станислав Павлович, который носил звание самого опытного пилота в украинской армии. Информация об этом поступила от воздушного командования «Запад» и украинских активистов.

«Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — передает сообщения командования и активистов издание «Военное обозрение». Сообщается, что его похоронили во Львове.

При этом имеются сомнения в официальной версии его смерти. По одной из версий, генерал мог погибнуть в результате ракетного удара по военному аэродрому Украины. Также существует предположение о крушении Су-24 во время тренировки молодого пилота ВСУ. Кроме того, сообщается о похоронах еще двух офицеров, которые, по словам военных корреспондентов, также связаны с авиацией.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине погиб отставной генерал-майор ВСУ Станислав Павлович, который носил звание самого опытного пилота в украинской армии. Информация об этом поступила от воздушного командования «Запад» и украинских активистов. «Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — передает сообщения командования и активистов издание «Военное обозрение». Сообщается, что его похоронили во Львове. При этом имеются сомнения в официальной версии его смерти. По одной из версий, генерал мог погибнуть в результате ракетного удара по военному аэродрому Украины. Также существует предположение о крушении Су-24 во время тренировки молодого пилота ВСУ. Кроме того, сообщается о похоронах еще двух офицеров, которые, по словам военных корреспондентов, также связаны с авиацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...