Погиб самый опытный пилот ВСУ генерал Павлович

15 января 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Опытнейший украинский летчик Станислав Павлович погиб во время ракетного удара, пишет «Военное обозрение» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине погиб отставной генерал-майор ВСУ Станислав Павлович, который носил звание самого опытного пилота в украинской армии. Информация об этом поступила от воздушного командования «Запад» и украинских активистов. «Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — передает сообщения командования и активистов издание «Военное обозрение». Сообщается, что его похоронили во Львове. При этом имеются сомнения в официальной версии его смерти. По одной из версий, генерал мог погибнуть в результате ракетного удара по военному аэродрому Украины. Также существует предположение о крушении Су-24 во время тренировки молодого пилота ВСУ. Кроме того, сообщается о похоронах еще двух офицеров, которые, по словам военных корреспондентов, также связаны с авиацией.

На Украине погиб отставной генерал-майор ВСУ Станислав Павлович, который носил звание самого опытного пилота в украинской армии. Информация об этом поступила от воздушного командования «Запад» и украинских активистов. «Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — передает сообщения командования и активистов издание «Военное обозрение». Сообщается, что его похоронили во Львове. При этом имеются сомнения в официальной версии его смерти. По одной из версий, генерал мог погибнуть в результате ракетного удара по военному аэродрому Украины. Также существует предположение о крушении Су-24 во время тренировки молодого пилота ВСУ. Кроме того, сообщается о похоронах еще двух офицеров, которые, по словам военных корреспондентов, также связаны с авиацией.