«Воевода»: ФСБ «перетянула» украинского летчика в Россию

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Украинскому летчику помогли переправиться в Россию представители ФСБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) поспособствовала отправке украинского летчика в Россию. Об этом заявил российский летчик с позывным «Воевода», помогавший в транспортировке летчика ВСУ в Россию.

«За проделанную работу, по перетягиванию летчика ВСУ на нашу сторону, огромное спасибо одному из управлений ФСБ», — написал «Воевода» в своем telegram-канале. Он отметил, что работа была проведена колоссальная и всех причастных нужно достойно похвалить. По его словам, без ФСБ ничего бы не получилось.

В Россию 18 ноября прибыл украинский летчик. Он служил в рядах Вооруженных сил Украины, но затем переметнулся на российскую сторону. Отмечалось, что летчик оказывал информационную поддержку ВС РФ с самого начала спецоперации. Украиские граждане негативно отреагировали на летчика, сменившего сторону, но на Западе высказались более благосклонно.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) поспособствовала отправке украинского летчика в Россию. Об этом заявил российский летчик с позывным «Воевода», помогавший в транспортировке летчика ВСУ в Россию. «За проделанную работу, по перетягиванию летчика ВСУ на нашу сторону, огромное спасибо одному из управлений ФСБ», — написал «Воевода» в своем telegram-канале. Он отметил, что работа была проведена колоссальная и всех причастных нужно достойно похвалить. По его словам, без ФСБ ничего бы не получилось. В Россию 18 ноября прибыл украинский летчик. Он служил в рядах Вооруженных сил Украины, но затем переметнулся на российскую сторону. Отмечалось, что летчик оказывал информационную поддержку ВС РФ с самого начала спецоперации. Украиские граждане негативно отреагировали на летчика, сменившего сторону, но на Западе высказались более благосклонно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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