«Воевода»: ФСБ «перетянула» украинского летчика в Россию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) поспособствовала отправке украинского летчика в Россию. Об этом заявил российский летчик с позывным «Воевода», помогавший в транспортировке летчика ВСУ в Россию.
«За проделанную работу, по перетягиванию летчика ВСУ на нашу сторону, огромное спасибо одному из управлений ФСБ», — написал «Воевода» в своем telegram-канале. Он отметил, что работа была проведена колоссальная и всех причастных нужно достойно похвалить. По его словам, без ФСБ ничего бы не получилось.
В Россию 18 ноября прибыл украинский летчик. Он служил в рядах Вооруженных сил Украины, но затем переметнулся на российскую сторону. Отмечалось, что летчик оказывал информационную поддержку ВС РФ с самого начала спецоперации. Украиские граждане негативно отреагировали на летчика, сменившего сторону, но на Западе высказались более благосклонно.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) поспособствовала отправке украинского летчика в Россию. Об этом заявил российский летчик с позывным «Воевода», помогавший в транспортировке летчика ВСУ в Россию. «За проделанную работу, по перетягиванию летчика ВСУ на нашу сторону, огромное спасибо одному из управлений ФСБ», — написал «Воевода» в своем telegram-канале. Он отметил, что работа была проведена колоссальная и всех причастных нужно достойно похвалить. По его словам, без ФСБ ничего бы не получилось. В Россию 18 ноября прибыл украинский летчик. Он служил в рядах Вооруженных сил Украины, но затем переметнулся на российскую сторону. Отмечалось, что летчик оказывал информационную поддержку ВС РФ с самого начала спецоперации. Украиские граждане негативно отреагировали на летчика, сменившего сторону, но на Западе высказались более благосклонно.