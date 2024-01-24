Мишустин вручил премии за лучшие культурные проекты

24 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

По словам Мишустина, среди лауреатов церемонии были фестиваль «Горцы» и танцевальный спектакль «Под небом вайнахов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин провел открытие церемонии вручения премий правительства в области культуры за 2023 год. На ней были отмечены семь проектов, которые связаны с сохранением памяти о тяжелых временах России и с классическим наследием. Также Мишустин назвал лауреатов премии, среди которых были отмечены музейный центр «Московский дом Достоевского» и проект «Цирк — детям села». Об этом сообщает правительство России. «Концерт-реквием „22 июня. Ровно в 4 утра“, исполненный в день 80-летия начала Великой Отечественной Войны. <…> „Московский дом Достоевского“ — это первый в России и в мире музейный центр, посвященный жизни и творчеству этого писателя», — передает правительство слова Мишустина. Также лауреатами стали такие проекты, как спектакль «Я — Сергей Образцов», который рассказывают о биографию руководителя кукольного театра, фестиваль «Горцы», который в течение почти 20 лет проходит в Дагестане. Кроме того, артисты из проекта «Цирк — детям села» смогли посетить около 300 населенных пунктов и сел, чтобы провести представления. Помимо прочего, крупнейший международный фестиваль Всемирная фольклориада внес вклад популяризацию и развитие фольклора и российских традиций, а танцевальный спектакль «Под небом вайнахов» приобщил молодежь к исконному хореографическому искусству РФ и к национальной культуре страны. Премия правительства России в области культуры учреждена в феврале 2022 года. Ежегодно ее получают семь лауреатов. При этом номинал премии составляет три миллиона рублей. Ранее Мишустин назвал причиной роста интереса россиян к культуре «результат серьезного труда музейных сотрудников». По его словам, в прошлом году порядка 45 млн человек посетили различные экспозиции. Это число составило на 6,5% больше, чем в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Михаил Мишустин провел открытие церемонии вручения премий правительства в области культуры за 2023 год. На ней были отмечены семь проектов, которые связаны с сохранением памяти о тяжелых временах России и с классическим наследием. Также Мишустин назвал лауреатов премии, среди которых были отмечены музейный центр «Московский дом Достоевского» и проект «Цирк — детям села». Об этом сообщает правительство России. «Концерт-реквием „22 июня. Ровно в 4 утра“, исполненный в день 80-летия начала Великой Отечественной Войны. <…> „Московский дом Достоевского“ — это первый в России и в мире музейный центр, посвященный жизни и творчеству этого писателя», — передает правительство слова Мишустина. Также лауреатами стали такие проекты, как спектакль «Я — Сергей Образцов», который рассказывают о биографию руководителя кукольного театра, фестиваль «Горцы», который в течение почти 20 лет проходит в Дагестане. Кроме того, артисты из проекта «Цирк — детям села» смогли посетить около 300 населенных пунктов и сел, чтобы провести представления. Помимо прочего, крупнейший международный фестиваль Всемирная фольклориада внес вклад популяризацию и развитие фольклора и российских традиций, а танцевальный спектакль «Под небом вайнахов» приобщил молодежь к исконному хореографическому искусству РФ и к национальной культуре страны. Премия правительства России в области культуры учреждена в феврале 2022 года. Ежегодно ее получают семь лауреатов. При этом номинал премии составляет три миллиона рублей. Ранее Мишустин назвал причиной роста интереса россиян к культуре «результат серьезного труда музейных сотрудников». По его словам, в прошлом году порядка 45 млн человек посетили различные экспозиции. Это число составило на 6,5% больше, чем в 2022 году.