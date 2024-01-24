Политика Власть Мишустин назвал причины роста интереса россиян к культуре 24 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Мишустин вручил премии в области культуры за 2023 год Фото: Георгий Бергал © URA.RU Интерес жителей российских регионов к учреждениям культуры растет, это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6 миллионов больше, чем, соответственно, годом ранее», — сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. Его слова приводят РИА Новости. По словам премьер-министра, для поддержки труда музейных работников учреждена национальная премия имени Лихачева. «Мы планируем ее вручить уже этой весной», — сообщил Мишустин. Премия правительства РФ в области культуры учреждена в феврале 2022 года. Она вручается ежегодно семи победителям, номинал премии 3 млн рублей. Интерес жителей российских регионов к учреждениям культуры растет, это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6 миллионов больше, чем, соответственно, годом ранее», — сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. Его слова приводят РИА Новости. По словам премьер-министра, для поддержки труда музейных работников учреждена национальная премия имени Лихачева. «Мы планируем ее вручить уже этой весной», — сообщил Мишустин. Премия правительства РФ в области культуры учреждена в феврале 2022 года. Она вручается ежегодно семи победителям, номинал премии 3 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям