Мишустин назвал причины роста интереса россиян к культуре

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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
Мишустин вручил премии в области культуры за 2023 год Фото:

Интерес жителей российских регионов к учреждениям культуры растет, это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6 миллионов больше, чем, соответственно, годом ранее», — сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. Его слова приводят РИА Новости.

По словам премьер-министра, для поддержки труда музейных работников учреждена национальная премия имени Лихачева. «Мы планируем ее вручить уже этой весной», — сообщил Мишустин.

Премия правительства РФ в области культуры учреждена в феврале 2022 года. Она вручается ежегодно семи победителям, номинал премии 3 млн рублей.

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Интерес жителей российских регионов к учреждениям культуры растет, это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6 миллионов больше, чем, соответственно, годом ранее», — сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. Его слова приводят РИА Новости. По словам премьер-министра, для поддержки труда музейных работников учреждена национальная премия имени Лихачева. «Мы планируем ее вручить уже этой весной», — сообщил Мишустин. Премия правительства РФ в области культуры учреждена в феврале 2022 года. Она вручается ежегодно семи победителям, номинал премии 3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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