Красный Крест отказал требованию Зеленского по расследованию крушения Ил-76

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, подстанция, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помошь
МКК не будет расследовать крушение самолета Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в международном расследовании крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Фатима Сатор. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет настаивать на проведении расследования.

«МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов [произошедшего с самолетом Ил-76]», — уточнила Фатима Сатор в разговоре с РИА Новости. При этом она не уточнила, получала ли от Зеленского соответствующее обращение с просьбой провести расследование.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. СК РФ расследует инцидент. В ведомстве уточнили, что самолет был поражен зенитной ракетой, которую запустили из Харьковской области.

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Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в международном расследовании крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Фатима Сатор. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет настаивать на проведении расследования. «МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов [произошедшего с самолетом Ил-76]», — уточнила Фатима Сатор в разговоре с РИА Новости. При этом она не уточнила, получала ли от Зеленского соответствующее обращение с просьбой провести расследование. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. СК РФ расследует инцидент. В ведомстве уточнили, что самолет был поражен зенитной ракетой, которую запустили из Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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