Происшествия Красный Крест отказал требованию Зеленского по расследованию крушения Ил-76 26 января 2024 в 20:13 Размер текста - 17 + МКК не будет расследовать крушение самолета Ил-76 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в международном расследовании крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Фатима Сатор. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет настаивать на проведении расследования. «МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов [произошедшего с самолетом Ил-76]», — уточнила Фатима Сатор в разговоре с РИА Новости. При этом она не уточнила, получала ли от Зеленского соответствующее обращение с просьбой провести расследование. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. СК РФ расследует инцидент. В ведомстве уточнили, что самолет был поражен зенитной ракетой, которую запустили из Харьковской области. Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в международном расследовании крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Фатима Сатор. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет настаивать на проведении расследования. «МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов [произошедшего с самолетом Ил-76]», — уточнила Фатима Сатор в разговоре с РИА Новости. При этом она не уточнила, получала ли от Зеленского соответствующее обращение с просьбой провести расследование. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. СК РФ расследует инцидент. В ведомстве уточнили, что самолет был поражен зенитной ракетой, которую запустили из Харьковской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям