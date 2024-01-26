Красный Крест отказал требованию Зеленского по расследованию крушения Ил-76

Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в международном расследовании крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Фатима Сатор. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет настаивать на проведении расследования.
«МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов [произошедшего с самолетом Ил-76]», — уточнила Фатима Сатор в разговоре с РИА Новости. При этом она не уточнила, получала ли от Зеленского соответствующее обращение с просьбой провести расследование.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. СК РФ расследует инцидент. В ведомстве уточнили, что самолет был поражен зенитной ракетой, которую запустили из Харьковской области.
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