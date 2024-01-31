Путин присвоил генеральское звание соратнику Кадырова Делимханову

Адам Делимханов участвовал в освобождении Мариуполя, рассказал Рамзан Кадыров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Об этом сообщил соратник Делимханова, глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Друзья! Путин своим Указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера „генерал-майор“ дорогому брату Адаму Делимханову», — написал Рамзан Кадыров в своем
Кадыров отметил, что Делимханов обладает большим авторитетом. Он добавил, что его соратник после начала спецоперации участвовал в военных действиях. Делимханов сыграл свою роль в освобождении Мариуполя и других важных населенных пунктов в ДНР.
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