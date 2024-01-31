Путин присвоил генеральское звание соратнику Кадырова Делимханову

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, делимханов адам
Адам Делимханов участвовал в освобождении Мариуполя, рассказал Рамзан Кадыров Фото:
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Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Об этом сообщил соратник Делимханова, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья! Путин своим Указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера „генерал-майор“ дорогому брату Адаму Делимханову», — написал Рамзан Кадыров в своем telagram-канале.

Кадыров отметил, что Делимханов обладает большим авторитетом. Он добавил, что его соратник после начала спецоперации участвовал в военных действиях. Делимханов сыграл свою роль в освобождении Мариуполя и других важных населенных пунктов в ДНР.

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Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Об этом сообщил соратник Делимханова, глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья! Путин своим Указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера „генерал-майор“ дорогому брату Адаму Делимханову», — написал Рамзан Кадыров в своем telagram-канале. Кадыров отметил, что Делимханов обладает большим авторитетом. Он добавил, что его соратник после начала спецоперации участвовал в военных действиях. Делимханов сыграл свою роль в освобождении Мариуполя и других важных населенных пунктов в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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