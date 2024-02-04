Турция заявила о поиске других «исторических путей» без членства в ЕС

Глава МИД Турции: без членства в ЕС нам придется искать иные «исторические пути»

05 февраля 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Турция все еще желает вступить в ЕС, но они не могут повлиять на Брюссель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турция намерена искать «исторические пути», основной упор пойдет на сферу экономического сотрудничества. Так вышло из-за того, что республика с 1999 года ждет, когда ее примут в Евросоюз, но более она не собирается этого делать. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. «Мы не в состоянии ждать, пока будет получено членство в ЕС. Нам надо искать другие альтернативы, другие исторические пути, особенно в сфере экономического сотрудничества, это наша позиция», — сказал Фидан A Haber. Он добавил, что Турция все еще желает вступить в ЕС, но у них нет ни способов ни средств, чтобы повлиять на Брюссель. Министр считает, что «другая сторона не очень осознает, что они отвергают». Турция продолжает сохранять самостоятельность в сотрудничестве с Россией. Происходит серьезное давление со стороны англосаксов, но страна полностью сохраняет свою суверенность, передает телеканал 360.

Турция намерена искать «исторические пути», основной упор пойдет на сферу экономического сотрудничества. Так вышло из-за того, что республика с 1999 года ждет, когда ее примут в Евросоюз, но более она не собирается этого делать. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. «Мы не в состоянии ждать, пока будет получено членство в ЕС. Нам надо искать другие альтернативы, другие исторические пути, особенно в сфере экономического сотрудничества, это наша позиция», — сказал Фидан A Haber. Он добавил, что Турция все еще желает вступить в ЕС, но у них нет ни способов ни средств, чтобы повлиять на Брюссель. Министр считает, что «другая сторона не очень осознает, что они отвергают». Турция продолжает сохранять самостоятельность в сотрудничестве с Россией. Происходит серьезное давление со стороны англосаксов, но страна полностью сохраняет свою суверенность, передает телеканал 360.