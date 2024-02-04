04 февраля 2024

Турция заявила о поиске других «исторических путей» без членства в ЕС

Глава МИД Турции: без членства в ЕС нам придется искать иные «исторические пути»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Турция все еще желает вступить в ЕС, но они не могут повлиять на Брюссель Фото:

Турция намерена искать «исторические пути», основной упор пойдет на сферу экономического сотрудничества. Так вышло из-за того, что республика с 1999 года ждет, когда ее примут в Евросоюз, но более она не собирается этого делать. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

«Мы не в состоянии ждать, пока будет получено членство в ЕС. Нам надо искать другие альтернативы, другие исторические пути, особенно в сфере экономического сотрудничества, это наша позиция», — сказал Фидан A Haber.

Он добавил, что Турция все еще желает вступить в ЕС, но у них нет ни способов ни средств, чтобы повлиять на Брюссель. Министр считает, что «другая сторона не очень осознает, что они отвергают».

Турция продолжает сохранять самостоятельность в сотрудничестве с Россией. Происходит серьезное давление со стороны англосаксов, но страна полностью сохраняет свою суверенность, передает телеканал 360.

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Турция намерена искать «исторические пути», основной упор пойдет на сферу экономического сотрудничества. Так вышло из-за того, что республика с 1999 года ждет, когда ее примут в Евросоюз, но более она не собирается этого делать. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. «Мы не в состоянии ждать, пока будет получено членство в ЕС. Нам надо искать другие альтернативы, другие исторические пути, особенно в сфере экономического сотрудничества, это наша позиция», — сказал Фидан A Haber. Он добавил, что Турция все еще желает вступить в ЕС, но у них нет ни способов ни средств, чтобы повлиять на Брюссель. Министр считает, что «другая сторона не очень осознает, что они отвергают». Турция продолжает сохранять самостоятельность в сотрудничестве с Россией. Происходит серьезное давление со стороны англосаксов, но страна полностью сохраняет свою суверенность, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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