08 февраля 2024

Власти Перми хотят продлить проект, задуманный к 300-летию города

Власти Перми предлагают потратить десятки миллионов на подсветку фасадов зданий
© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, ночная подсветка, ночная пермь, башня смерти ночью, подсветка города
Архитектурная подсветка зданий Перми появилась к юбилею города Фото:

Власти Перми намерены выделить средства на подсветку фасадов зданий. Для этого предлагается внести изменения в бюджет на трехлетний период: 2024—2026 годов. Всего, по оценке горадминистрации, на проект, который задумывался к 300-летию города, потребуется 75 млн рублей.

«Администрация Перми в поправках в бюджет 2024—2026 годов заложила продолжение финансирования архитектурной подсветки города. Департамент благоустройства на эти цели в 2024 году может получить 40 млн руб. и по 35 млн руб. в 2025—2026 годах», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с поправками в бюджет.

Власти запустили программе по установке архитектурной подсветки в Перми в 2020 году к юбилею краевой столицы. На ее реализацию в бюджете было предусмотрено 1,28 млрд рублей. Власти города отмечали, что подсветка украсит сотни зданий и опор наружного освещения на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Петропавловской. Против инициативы мэрии выступали жители ряда домов на Комсомольском проспекте.

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Власти Перми намерены выделить средства на подсветку фасадов зданий. Для этого предлагается внести изменения в бюджет на трехлетний период: 2024—2026 годов. Всего, по оценке горадминистрации, на проект, который задумывался к 300-летию города, потребуется 75 млн рублей. «Администрация Перми в поправках в бюджет 2024—2026 годов заложила продолжение финансирования архитектурной подсветки города. Департамент благоустройства на эти цели в 2024 году может получить 40 млн руб. и по 35 млн руб. в 2025—2026 годах», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с поправками в бюджет. Власти запустили программе по установке архитектурной подсветки в Перми в 2020 году к юбилею краевой столицы. На ее реализацию в бюджете было предусмотрено 1,28 млрд рублей. Власти города отмечали, что подсветка украсит сотни зданий и опор наружного освещения на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Петропавловской. Против инициативы мэрии выступали жители ряда домов на Комсомольском проспекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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