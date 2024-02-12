Тюменец избежал наказания за подкуп директора курганского охранного центра

12 февраля 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

В Кургане суд освободил тюменца от ответственности за подкуп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени избежал уголовной ответственности за подкуп руководителя центра подготовки охранников в Кургане. Мужчина договорился с посредником о передаче денег и получил удостоверение охранника без прохождения обучения. Суд прекратил преследование обвиняемого по причине его раскаяния и активной помощи следствию. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие». «Находясь в Тюмени, Т. 18 июля 2022 года [вручил] для дальнейшей передачи директору „Центра ФИО“ копии документов, необходимые для выдачи свидетельства о прохождении обучения… в качестве охранника. Перечислил… денежные средства в сумме 15 000 рублей, из которых 14 000 рублей предназначались для передачи в качестве коммерческого подкупа», — сообщается в материалах дела. Уголовное преследование мужчины, желавшего стать охранником за деньги, Курганский горсуд прекратил. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, обвиняемый тюменец передал деньги фигуранту дела о взятках в курганской Росгвардии. Бизнесмен изготовил в охранном центре, расположенном в Восточном микрорайоне Кургана, удостоверение о прохождении курсов и свидетельство охранника 6-го разряда. После чего отдал его тюменцу. О преступлении стало известно в ходе следственных действий в отношении сотрудников Росгвардии. Вызванный на допрос тюменец подтвердил факт передачи денег за получение свидетельства охранника. В дальнейшем мужчина активно помогал следствию, что учел суд при вынесении приговора по делу о подкупе. Ранее URA.RU сообщало, что бывший замначальника центра лицензионно-разрешительной работы курганского управления Росгвардии признали виновным в получении взяток. Мужчина вместе с другим сотрудником центра помогал получать хорошие оценки на экзаменах охранникам в одном из центров подготовки. Желавших заплатить деньги граждан подыскивал местный коммерсант, он же передавал долю полученных средств силовикам. Уголовное дело в отношении бизнесмена и одного из экс-сотрудников Росгвардии еще рассматривает суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени избежал уголовной ответственности за подкуп руководителя центра подготовки охранников в Кургане. Мужчина договорился с посредником о передаче денег и получил удостоверение охранника без прохождения обучения. Суд прекратил преследование обвиняемого по причине его раскаяния и активной помощи следствию. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие». «Находясь в Тюмени, Т. 18 июля 2022 года [вручил] для дальнейшей передачи директору „Центра ФИО“ копии документов, необходимые для выдачи свидетельства о прохождении обучения… в качестве охранника. Перечислил… денежные средства в сумме 15 000 рублей, из которых 14 000 рублей предназначались для передачи в качестве коммерческого подкупа», — сообщается в материалах дела. Уголовное преследование мужчины, желавшего стать охранником за деньги, Курганский горсуд прекратил. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, обвиняемый тюменец передал деньги фигуранту дела о взятках в курганской Росгвардии. Бизнесмен изготовил в охранном центре, расположенном в Восточном микрорайоне Кургана, удостоверение о прохождении курсов и свидетельство охранника 6-го разряда. После чего отдал его тюменцу. О преступлении стало известно в ходе следственных действий в отношении сотрудников Росгвардии. Вызванный на допрос тюменец подтвердил факт передачи денег за получение свидетельства охранника. В дальнейшем мужчина активно помогал следствию, что учел суд при вынесении приговора по делу о подкупе. Ранее URA.RU сообщало, что бывший замначальника центра лицензионно-разрешительной работы курганского управления Росгвардии признали виновным в получении взяток. Мужчина вместе с другим сотрудником центра помогал получать хорошие оценки на экзаменах охранникам в одном из центров подготовки. Желавших заплатить деньги граждан подыскивал местный коммерсант, он же передавал долю полученных средств силовикам. Уголовное дело в отношении бизнесмена и одного из экс-сотрудников Росгвардии еще рассматривает суд.