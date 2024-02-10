Путин обратился к лыжникам России

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Лыжня России на стадионе Калининец. НЕОБРАБОТАННЫЕ, стадион калининец, лыжня россии2021
«Лыжня России» проходит 10 февраля Фото:

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму организаторам и участникам Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Он проходит в городах страны.

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Министр спорта Матыцин и губернатор Текслер встали на лыжи в Челябинске. Фото

«Уверен, что „Лыжня России“ пройдет, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, станет большим, запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового, активного образа жизни», — сообщил Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Он напомнил, что первый старт «Лыжни России» прошел в 1982 году. За это время он превратился в масштабный спортивный праздник, который объединил семьи и поколения.

Гонка проходит во многих городах России, в том числе в уральских регионах. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в старте в Челябинской области.

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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму организаторам и участникам Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Он проходит в городах страны. «Уверен, что „Лыжня России“ пройдет, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, станет большим, запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового, активного образа жизни», — сообщил Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Он напомнил, что первый старт «Лыжни России» прошел в 1982 году. За это время он превратился в масштабный спортивный праздник, который объединил семьи и поколения. Гонка проходит во многих городах России, в том числе в уральских регионах. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в старте в Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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