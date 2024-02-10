Путин обратился к лыжникам России

10 февраля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

«Лыжня России» проходит 10 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму организаторам и участникам Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Он проходит в городах страны. Новость по теме Министр спорта Матыцин и губернатор Текслер встали на лыжи в Челябинске. Фото «Уверен, что „Лыжня России“ пройдет, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, станет большим, запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового, активного образа жизни», — сообщил Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля . Он напомнил, что первый старт «Лыжни России» прошел в 1982 году. За это время он превратился в масштабный спортивный праздник, который объединил семьи и поколения. Гонка проходит во многих городах России, в том числе в уральских регионах. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в старте в Челябинской области.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму организаторам и участникам Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Он проходит в городах страны. «Уверен, что „Лыжня России“ пройдет, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, станет большим, запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового, активного образа жизни», — сообщил Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Он напомнил, что первый старт «Лыжни России» прошел в 1982 году. За это время он превратился в масштабный спортивный праздник, который объединил семьи и поколения. Гонка проходит во многих городах России, в том числе в уральских регионах. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в старте в Челябинской области.