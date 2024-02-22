Челябинский губернатор в праздник передал танковой дивизии генераторы и прицелы. Фото

23 февраля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Текслер поздравил военных 90-й танковой дивизии с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День защитника Отечества передал чебаркульской 90-гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи. Об этом Текслер сообщил сам. «Передал нашей 90-й гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи (дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области — прим. URA.RU). Здесь самое нужное: квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы, радиостанции и другое оборудование, которые им поможет бить врага», — написал челябинский губернатор в своем telegram-канале. Текслер также поздравил мужчин с праздником, в первую очередь тех, кто сейчас на передовой. Парней, которые вернулись домой с СВО. И ребят, которые трудятся в тылу. «Вспомним сегодня тех, кто погиб. Их дело будет жить», — добавил глава региона. Губернатор Челябинской области 23 февраля возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России. Текслер передал чебаркульский 90-й гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области В посылке квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День защитника Отечества передал чебаркульской 90-гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи. Об этом Текслер сообщил сам. «Передал нашей 90-й гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи (дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области — прим. URA.RU). Здесь самое нужное: квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы, радиостанции и другое оборудование, которые им поможет бить врага», — написал челябинский губернатор в своем telegram-канале. Текслер также поздравил мужчин с праздником, в первую очередь тех, кто сейчас на передовой. Парней, которые вернулись домой с СВО. И ребят, которые трудятся в тылу. «Вспомним сегодня тех, кто погиб. Их дело будет жить», — добавил глава региона. Губернатор Челябинской области 23 февраля возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России.