22 февраля 2024

Челябинский губернатор в праздник передал танковой дивизии генераторы и прицелы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер поздравил военных 90-й танковой дивизии с праздником Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День защитника Отечества передал чебаркульской 90-гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи. Об этом Текслер сообщил сам.

«Передал нашей 90-й гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи (дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области — прим. URA.RU). Здесь самое нужное: квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы, радиостанции и другое оборудование, которые им поможет бить врага», — написал челябинский губернатор в своем telegram-канале.

Текслер также поздравил мужчин с праздником, в первую очередь тех, кто сейчас на передовой. Парней, которые вернулись домой с СВО. И ребят, которые трудятся в тылу. «Вспомним сегодня тех, кто погиб. Их дело будет жить», — добавил глава региона.

Губернатор Челябинской области 23 февраля возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России.

Текслер передал чебаркульский 90-й гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи
Текслер передал чебаркульский 90-й гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи
В посылке квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы
В посылке квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День защитника Отечества передал чебаркульской 90-гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи. Об этом Текслер сообщил сам. «Передал нашей 90-й гвардейской танковой дивизии очередную партию помощи (дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области — прим. URA.RU). Здесь самое нужное: квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы, радиостанции и другое оборудование, которые им поможет бить врага», — написал челябинский губернатор в своем telegram-канале. Текслер также поздравил мужчин с праздником, в первую очередь тех, кто сейчас на передовой. Парней, которые вернулись домой с СВО. И ребят, которые трудятся в тылу. «Вспомним сегодня тех, кто погиб. Их дело будет жить», — добавил глава региона. Губернатор Челябинской области 23 февраля возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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