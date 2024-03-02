Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому карт-бланш на смену военноначальников

03 марта 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Зеленский ждет от Сырского предложений о новом составе в начале недели Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил карт-бланш в вопросе подбора кадров армейских подразделений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]», — говорится в сообщении telegram-канала президента Украины. Он подчеркнул, что ждет предложения от Сырского в начале следующей недели после его возвращения с фронта. Как сообщало RT, Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад. По его словам, при равных условиях одним бригадам удается держать позиции, а другим — нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил карт-бланш в вопросе подбора кадров армейских подразделений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]», — говорится в сообщении telegram-канала президента Украины. Он подчеркнул, что ждет предложения от Сырского в начале следующей недели после его возвращения с фронта. Как сообщало RT, Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад. По его словам, при равных условиях одним бригадам удается держать позиции, а другим — нет.