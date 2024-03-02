02 марта 2024

Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому карт-бланш на смену военноначальников

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Зеленский ждет от Сырского предложений о новом составе в начале недели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил карт-бланш в вопросе подбора кадров армейских подразделений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]», — говорится в сообщении telegram-канала президента Украины. Он подчеркнул, что ждет предложения от Сырского в начале следующей недели после его возвращения с фронта.

Как сообщало RT, Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад. По его словам, при равных условиях одним бригадам удается держать позиции, а другим — нет.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил карт-бланш в вопросе подбора кадров армейских подразделений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]», — говорится в сообщении telegram-канала президента Украины. Он подчеркнул, что ждет предложения от Сырского в начале следующей недели после его возвращения с фронта. Как сообщало RT, Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад. По его словам, при равных условиях одним бригадам удается держать позиции, а другим — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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