Володин: иноагенты лишатся до 80% доходов после принятия закона о рекламе

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил, что «нельзя кормить негодяев» Фото:

После вступления в силу закона о рекламе на ресурсах иноагентов их доходы упадут минимум на 50%. А как максимум, они лишатся 80% денег с рекламы. Такой прогноз дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов», — написал Володин у себя в Telergam. Он назвал иноагентов негодяями, которых нельзя кормить.

Закон в трех чтениях одобрила Госдума. Теперь его должен рассмотреть Софвед и подписать президент РФ.

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После вступления в силу закона о рекламе на ресурсах иноагентов их доходы упадут минимум на 50%. А как максимум, они лишатся 80% денег с рекламы. Такой прогноз дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов», — написал Володин у себя в Telergam. Он назвал иноагентов негодяями, которых нельзя кормить. Закон в трех чтениях одобрила Госдума. Теперь его должен рассмотреть Софвед и подписать президент РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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