Володин: иноагенты лишатся до 80% доходов после принятия закона о рекламе

05 марта 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что «нельзя кормить негодяев» Фото: Владимир Андреев © URA.RU После вступления в силу закона о рекламе на ресурсах иноагентов их доходы упадут минимум на 50%. А как максимум, они лишатся 80% денег с рекламы. Такой прогноз дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов», — написал Володин у себя в Telergam. Он назвал иноагентов негодяями, которых нельзя кормить. Закон в трех чтениях одобрила Госдума. Теперь его должен рассмотреть Софвед и подписать президент РФ.

После вступления в силу закона о рекламе на ресурсах иноагентов их доходы упадут минимум на 50%. А как максимум, они лишатся 80% денег с рекламы. Такой прогноз дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов», — написал Володин у себя в Telergam. Он назвал иноагентов негодяями, которых нельзя кормить. Закон в трех чтениях одобрила Госдума. Теперь его должен рассмотреть Софвед и подписать президент РФ.