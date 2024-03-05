Володин: иноагенты лишатся до 80% доходов после принятия закона о рекламе

Вячеслав Володин заявил, что «нельзя кормить негодяев»
После вступления в силу закона о рекламе на ресурсах иноагентов их доходы упадут минимум на 50%. А как максимум, они лишатся 80% денег с рекламы. Такой прогноз дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов», — написал Володин у себя в Telergam. Он назвал иноагентов негодяями, которых нельзя кормить.
Закон в трех чтениях одобрила Госдума. Теперь его должен рассмотреть Софвед и подписать президент РФ.
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