Путин отметил интерес к «Интервидению» со стороны ШОС

Путин: «Интервидение» направлено на продвижение общечеловеческих ценностей
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент РФ Владимир Путин отметил желание многих присутствующих стран ШОС поучаствовать в песенном конкурсе «Интервидение». Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«20 сентября состоится Интервидение и многие участники из здесь присутствующих делегаций изъявили желание приехать и поучаствовать в нем», — заявил президент. Он отметил, что конкурс направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей. По словам Путина, из-за международной повестки они ушли на второй план.

Заявление президента прозвучало на саммите стран ШОС. Он проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

