Путин отметил интерес к «Интервидению» со стороны ШОС

Президент РФ Владимир Путин отметил желание многих присутствующих стран ШОС поучаствовать в песенном конкурсе «Интервидение». Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«20 сентября состоится Интервидение и многие участники из здесь присутствующих делегаций изъявили желание приехать и поучаствовать в нем», — заявил президент. Он отметил, что конкурс направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей. По словам Путина, из-за международной повестки они ушли на второй план.
Заявление президента прозвучало на саммите стран ШОС. Он проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.