Маск: позиции Украины слабеют с каждым днем

20 февраля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Маск заявил, что конфликт нужно было закончить год назад Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Позиции Киева становятся слабее с каждым днем. Украине следовало бы заключить мирное соглашение с Россией еще год назад. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Вопрос в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — заявил Маск, передают argumenti.ru. Ранее Маск согласился, что в США лгут о конфликте на Украине. По его словам, американцев уверяют, что Киев выигрывает, однако это совсем не так. В последнее время миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону Маск заявил, что Штаты переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия.

Позиции Киева становятся слабее с каждым днем. Украине следовало бы заключить мирное соглашение с Россией еще год назад. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Вопрос в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — заявил Маск, передают argumenti.ru. Ранее Маск согласился, что в США лгут о конфликте на Украине. По его словам, американцев уверяют, что Киев выигрывает, однако это совсем не так. В последнее время миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону Маск заявил, что Штаты переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия.