Маск: позиции Украины слабеют с каждым днем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск заявил, что конфликт нужно было закончить год назад Фото:

Позиции Киева становятся слабее с каждым днем. Украине следовало бы заключить мирное соглашение с Россией еще год назад. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Вопрос в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — заявил Маск, передают argumenti.ru.

Ранее Маск согласился, что в США лгут о конфликте на Украине. По его словам, американцев уверяют, что Киев выигрывает, однако это совсем не так. В последнее время миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону Маск заявил, что Штаты переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Позиции Киева становятся слабее с каждым днем. Украине следовало бы заключить мирное соглашение с Россией еще год назад. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Вопрос в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — заявил Маск, передают argumenti.ru. Ранее Маск согласился, что в США лгут о конфликте на Украине. По его словам, американцев уверяют, что Киев выигрывает, однако это совсем не так. В последнее время миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону Маск заявил, что Штаты переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...