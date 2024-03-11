Мишустин рассказал о новых соглашениях между Россией и Азербайджаном

Мишустин перечислил соглашения России и Азербайджана
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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, мишустин михаил
Мишустин во главе российской делегации во время визита в Азербайджан Фото:

Отношения России и Азербайджана станут крепче благодаря русскому языку и совместным проектам в области экономики. Итоги переговоров между правительствами двух стран подвел премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта.

«В ходе переговоров мы затронули наиболее важные темы двусторонней повестки. В их числе — сотрудничество в энергетике, промышленности, в области транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики. Договорились усилить работу по совместным проектам и создавать максимально комфортные, благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

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Также правительство примет меры по поддержке и развитию русского языка в республике и строительству транспортного коридора «Север — Юг», часть которого проходит по территории Азербайджана. «Коллеги! Внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами», — дал поручение вице-премьерам Михаил Мишустин.

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Отношения России и Азербайджана станут крепче благодаря русскому языку и совместным проектам в области экономики. Итоги переговоров между правительствами двух стран подвел премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта. «В ходе переговоров мы затронули наиболее важные темы двусторонней повестки. В их числе — сотрудничество в энергетике, промышленности, в области транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики. Договорились усилить работу по совместным проектам и создавать максимально комфортные, благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Также правительство примет меры по поддержке и развитию русского языка в республике и строительству транспортного коридора «Север — Юг», часть которого проходит по территории Азербайджана. «Коллеги! Внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами», — дал поручение вице-премьерам Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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