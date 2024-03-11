Мишустин рассказал о новых соглашениях между Россией и Азербайджаном

Мишустин перечислил соглашения России и Азербайджана

11 марта 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Мишустин во главе российской делегации во время визита в Азербайджан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России и Азербайджана станут крепче благодаря русскому языку и совместным проектам в области экономики. Итоги переговоров между правительствами двух стран подвел премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта. «В ходе переговоров мы затронули наиболее важные темы двусторонней повестки. В их числе — сотрудничество в энергетике, промышленности, в области транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики. Договорились усилить работу по совместным проектам и создавать максимально комфортные, благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Статья по теме Россия опередила Турцию после выборов в Баку Также правительство примет меры по поддержке и развитию русского языка в республике и строительству транспортного коридора «Север — Юг», часть которого проходит по территории Азербайджана. «Коллеги! Внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами», — дал поручение вице-премьерам Михаил Мишустин.

Отношения России и Азербайджана станут крепче благодаря русскому языку и совместным проектам в области экономики. Итоги переговоров между правительствами двух стран подвел премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта. «В ходе переговоров мы затронули наиболее важные темы двусторонней повестки. В их числе — сотрудничество в энергетике, промышленности, в области транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики. Договорились усилить работу по совместным проектам и создавать максимально комфортные, благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Также правительство примет меры по поддержке и развитию русского языка в республике и строительству транспортного коридора «Север — Юг», часть которого проходит по территории Азербайджана. «Коллеги! Внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами», — дал поручение вице-премьерам Михаил Мишустин.