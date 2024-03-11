11 марта 2024

Пермячка отсудила у «М-Видео» около 200 тысяч за неисправные наушники Apple

© Служба новостей «URA.RU»
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Наушники нельзя было зарядить Фото:

Жительница Перми купила в магазине электроники «М-Видео» наушники фирмы Apple за 21,9 тысяч рублей. Дома девушка обнаружила, что они не заряжаются. Пермячка потребовала у магазина вернуть деньги, но продавец отказался это делать. Тогда покупательница обратилась в суд и отсудила 197 тысяч рублей.

«Пермячка приобрела у ООО „МВМ“ две пары наушников стоимостью 21 990 руб. При эксплуатации товара в период гарантийного срока проявились недостатки — наушники не заряжаются. Она обратилась в магазин с требованием устранить недостатки. Но продавец заявил, что данные наушники у него не приобретались, отказался устранять недостатки и возвращать деньги», — сказано в картотеке Ленинского районного суда города Перми.

В суде пермячка предоставила кассовый чек на покупку наушников. Но в нем не был указан их серийный номер. Также продавец заявил, что к нему не поставляли наушники с таким номером, поэтому он не мог их продать. Выяснилось, что данные наушники компания ООО «Эппл Рус» поставляла чешскому дистрибьютеру, а куда их перепродали дальше, неизвестно. В суде посчитали, что от чешской компании техника могла попасть в «М-Видео». Суд расторг договор купли-продажи и обязал магазин выплатить покупательнице 197 тысяч рублей.

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Жительница Перми купила в магазине электроники «М-Видео» наушники фирмы Apple за 21,9 тысяч рублей. Дома девушка обнаружила, что они не заряжаются. Пермячка потребовала у магазина вернуть деньги, но продавец отказался это делать. Тогда покупательница обратилась в суд и отсудила 197 тысяч рублей. «Пермячка приобрела у ООО „МВМ“ две пары наушников стоимостью 21 990 руб. При эксплуатации товара в период гарантийного срока проявились недостатки — наушники не заряжаются. Она обратилась в магазин с требованием устранить недостатки. Но продавец заявил, что данные наушники у него не приобретались, отказался устранять недостатки и возвращать деньги», — сказано в картотеке Ленинского районного суда города Перми. В суде пермячка предоставила кассовый чек на покупку наушников. Но в нем не был указан их серийный номер. Также продавец заявил, что к нему не поставляли наушники с таким номером, поэтому он не мог их продать. Выяснилось, что данные наушники компания ООО «Эппл Рус» поставляла чешскому дистрибьютеру, а куда их перепродали дальше, неизвестно. В суде посчитали, что от чешской компании техника могла попасть в «М-Видео». Суд расторг договор купли-продажи и обязал магазин выплатить покупательнице 197 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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