Челябинцы стали реже отказываться от работы после собеседований

HeadHunter: челябинцы стали реже выходить на работу после собеседований

13 марта 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще выходить на работу после собеседований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области стали реже отказываться от предлагаемой работы после собеседований. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter, пропадать после первой встречи челябинцы стали на 6% меньше. «В 17% случаев трудоустройство не состоялось из-за гостинга. Термин используют, желая рассказать про исчезновение соискателя после собеседования или про ситуацию, когда человек не появился в первый рабочий день. При этом доля таких ситуаций от общего количества причин отказов год к году снизилась на шесть процентных пунктов», — отметили в HeadHunter. Исследование по итогам 2023 года в сравнении с данными 2022 года сервис провел совместно с со специалистами облачной CRM-системы для подбора персонала Talantix. Выяснилось, что чаще всего с гостингом сталкивались работодатели из областей здравоохранения и социальных услуг (18% отказов в трудоустройстве в этой отрасли связаны с таким поведением кандидатов), оптовой и розничной торговли (17,3%), девелопмента (16,5%), сферы гостеприимства и общепита (15,7%), ЖКХ (14,2%). Среди линейного и рабочего персонала гостинг чаще встречался у автослесарей (35,8%), токарей (27,3%) и водителей (20,1%). Также с ним сталкивались наниматели тестировщиков (28,3%), фармацевтов (20,3%) и страховых агентов (19,8%). Также от работы после собеседования отказывались коммерческие (22,7%) и финансовые директора (21,8%), руководители проектов (14,6%). Наиболее частым поводом для отказа в дальнейшем взаимодействии компании и соискателя в Челябинской области стало несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии. Этот повод стал причиной трети всех отказов от сотрудничества. За год показатель нарастил свою долю в общем итоге на восемь процентных пункта. Чаще всего по этой причине предложение о работе не получали работники добывающей отрасли (72,3% от всех причин), педагоги (61,1%) и энергетики (61%). Исследователи также выделили профессии, в которых отсутствие навыков стало самой частой причиной отказа от предложения. Среди них у «белых воротничков» наиболее заметны рабочих недостаточная квалификация чаще всего оказывалась причиной отказа операторам станков ЧПУ (93%) и электромонтажников (60%). На третьей строчке наиболее частных разрывов стали отказы соискателей, когда им неинтересна работа или компания. Доля этой причины в 2023 году составляла 8%, что на шесть процентных пункта меньше, чем в 2022 году. Чаще с разочарованием сталкивались представители оптовой и розничной торговли (32,8%), организации, занимающиеся профессиональной научной и технической деятельностью (13,6%) и работой в области информации и связи (13,3%). Среди специалистов чаще других отказывались от выхода на рабочее место менеджеры по продажам (8,7%), бухгалтеры (4,5%) и программисты (3,5%) Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая заметила, что регулярные случаи гостинга или отказов со стороны соискателей увеличивают расходы компаний на подбор персонала. Инвестиции в бренд и корпоративную культуру могут смягчить подобные случаи, так как сотрудники стали выбирать работодателя не только по финансовым мотивам, но и по единству ценностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области стали реже отказываться от предлагаемой работы после собеседований. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter, пропадать после первой встречи челябинцы стали на 6% меньше. «В 17% случаев трудоустройство не состоялось из-за гостинга. Термин используют, желая рассказать про исчезновение соискателя после собеседования или про ситуацию, когда человек не появился в первый рабочий день. При этом доля таких ситуаций от общего количества причин отказов год к году снизилась на шесть процентных пунктов», — отметили в HeadHunter. Исследование по итогам 2023 года в сравнении с данными 2022 года сервис провел совместно с со специалистами облачной CRM-системы для подбора персонала Talantix. Выяснилось, что чаще всего с гостингом сталкивались работодатели из областей здравоохранения и социальных услуг (18% отказов в трудоустройстве в этой отрасли связаны с таким поведением кандидатов), оптовой и розничной торговли (17,3%), девелопмента (16,5%), сферы гостеприимства и общепита (15,7%), ЖКХ (14,2%). Среди линейного и рабочего персонала гостинг чаще встречался у автослесарей (35,8%), токарей (27,3%) и водителей (20,1%). Также с ним сталкивались наниматели тестировщиков (28,3%), фармацевтов (20,3%) и страховых агентов (19,8%). Также от работы после собеседования отказывались коммерческие (22,7%) и финансовые директора (21,8%), руководители проектов (14,6%). Наиболее частым поводом для отказа в дальнейшем взаимодействии компании и соискателя в Челябинской области стало несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии. Этот повод стал причиной трети всех отказов от сотрудничества. За год показатель нарастил свою долю в общем итоге на восемь процентных пункта. Чаще всего по этой причине предложение о работе не получали работники добывающей отрасли (72,3% от всех причин), педагоги (61,1%) и энергетики (61%). Исследователи также выделили профессии, в которых отсутствие навыков стало самой частой причиной отказа от предложения. Среди них у «белых воротничков» наиболее заметны рабочих недостаточная квалификация чаще всего оказывалась причиной отказа операторам станков ЧПУ (93%) и электромонтажников (60%). На третьей строчке наиболее частных разрывов стали отказы соискателей, когда им неинтересна работа или компания. Доля этой причины в 2023 году составляла 8%, что на шесть процентных пункта меньше, чем в 2022 году. Чаще с разочарованием сталкивались представители оптовой и розничной торговли (32,8%), организации, занимающиеся профессиональной научной и технической деятельностью (13,6%) и работой в области информации и связи (13,3%). Среди специалистов чаще других отказывались от выхода на рабочее место менеджеры по продажам (8,7%), бухгалтеры (4,5%) и программисты (3,5%) Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая заметила, что регулярные случаи гостинга или отказов со стороны соискателей увеличивают расходы компаний на подбор персонала. Инвестиции в бренд и корпоративную культуру могут смягчить подобные случаи, так как сотрудники стали выбирать работодателя не только по финансовым мотивам, но и по единству ценностей.