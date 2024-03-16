ЦИК обнародовала данные по явке на выборы президента

ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ составляет 36,5%

16 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

В России идет второй день голосования по выборам президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 08:40 мск второго дня голосования по выборам президента России явка избирателей составила 36,5%. Об этом сообщает ЦИК. «Явка избирателей на выборах президента РФ к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%», — сообщает информационный центр ЦИК . На прошлых выборах главы государства в 2018 году (они проходили в один день) явка к 10.00 мск составляла 16,55%. Голосование по выборам президента России началось 15 марта и закончится 17-го числа. Россиянам предстоит выбрать из четырех кандидатов. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Фото: Центризбирком России, http://www.cikrf.ru/analog/prezidentskiye-vybory-2024/hod/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 08:40 мск второго дня голосования по выборам президента России явка избирателей составила 36,5%. Об этом сообщает ЦИК. «Явка избирателей на выборах президента РФ к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%», — сообщает информационный центр ЦИК. На прошлых выборах главы государства в 2018 году (они проходили в один день) явка к 10.00 мск составляла 16,55%. Голосование по выборам президента России началось 15 марта и закончится 17-го числа. Россиянам предстоит выбрать из четырех кандидатов. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.