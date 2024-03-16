ЦИК обнародовала данные по явке на выборы президента

ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ составляет 36,5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. День второй. Курган
В России идет второй день голосования по выборам президента Фото:

На 08:40 мск второго дня голосования по выборам президента России явка избирателей составила 36,5%. Об этом сообщает ЦИК.

«Явка избирателей на выборах президента РФ к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%», — сообщает информационный центр ЦИК. На прошлых выборах главы государства в 2018 году (они проходили в один день) явка к 10.00 мск составляла 16,55%.

Голосование по выборам президента России началось 15 марта и закончится 17-го числа. Россиянам предстоит выбрать из четырех кандидатов. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 08:40 мск второго дня голосования по выборам президента России явка избирателей составила 36,5%. Об этом сообщает ЦИК. «Явка избирателей на выборах президента РФ к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%», — сообщает информационный центр ЦИК. На прошлых выборах главы государства в 2018 году (они проходили в один день) явка к 10.00 мск составляла 16,55%. Голосование по выборам президента России началось 15 марта и закончится 17-го числа. Россиянам предстоит выбрать из четырех кандидатов. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...