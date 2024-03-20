Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии

20 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди Фото: Сайт Президента России Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-служба Кремля. «Проведен обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Также в ходе переговоров Моди поздравил Путина с победой в президентских выборах. Он пожелал ему и российского народу благополучия и процветания. Кроме того, Путин и Моди отметили положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционных областях стран. В целом переговоры прошли в дружеском и теплом ключе, передает Кремль. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Победу одержал Владимир Путин. Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-служба Кремля. «Проведен обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Также в ходе переговоров Моди поздравил Путина с победой в президентских выборах. Он пожелал ему и российского народу благополучия и процветания. Кроме того, Путин и Моди отметили положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционных областях стран. В целом переговоры прошли в дружеском и теплом ключе, передает Кремль. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Победу одержал Владимир Путин. Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов.