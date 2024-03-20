Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-служба Кремля.
«Проведен обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Также в ходе переговоров Моди поздравил Путина с победой в президентских выборах. Он пожелал ему и российского народу благополучия и процветания. Кроме того, Путин и Моди отметили положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционных областях стран. В целом переговоры прошли в дружеском и теплом ключе, передает Кремль.
Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Победу одержал Владимир Путин. Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов.
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