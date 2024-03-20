Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии

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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди Фото:

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Также в ходе переговоров Моди поздравил Путина с победой в президентских выборах. Он пожелал ему и российского народу благополучия и процветания. Кроме того, Путин и Моди отметили положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционных областях стран. В целом переговоры прошли в дружеском и теплом ключе, передает Кремль.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Победу одержал Владимир Путин. Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов.

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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-служба Кремля. «Проведен обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Также в ходе переговоров Моди поздравил Путина с победой в президентских выборах. Он пожелал ему и российского народу благополучия и процветания. Кроме того, Путин и Моди отметили положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционных областях стран. В целом переговоры прошли в дружеском и теплом ключе, передает Кремль. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Победу одержал Владимир Путин. Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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