Песков: изъятие российских активов приведет к катастрофическим последствиям

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков предупредил о катастрофических последствиях от изъятия российских активов Фото:

Изъятие российских активов закончится катастрофическими последствиями для экономики, это понимают все юридические службы зарубежных банков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о последних новостях о том, что западные банки выступают против изъятия российских активов.

«Первое — мы слышали из Брюсселя что доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так. Они принадлежат держателям активов. Что касается возможных опасениях банков — юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий для экономики», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.

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Изъятие российских активов закончится катастрофическими последствиями для экономики, это понимают все юридические службы зарубежных банков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о последних новостях о том, что западные банки выступают против изъятия российских активов. «Первое — мы слышали из Брюсселя что доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так. Они принадлежат держателям активов. Что касается возможных опасениях банков — юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий для экономики», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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