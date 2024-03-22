Песков: изъятие российских активов приведет к катастрофическим последствиям

Изъятие российских активов закончится катастрофическими последствиями для экономики, это понимают все юридические службы зарубежных банков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о последних новостях о том, что западные банки выступают против изъятия российских активов.
«Первое — мы слышали из Брюсселя что доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так. Они принадлежат держателям активов. Что касается возможных опасениях банков — юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий для экономики», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.
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