Baza: в день теракта в «Крокус сити холле» проходили детские соревнования

В день, когда неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле», в здании проходили детские соревнования по танцам. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«В день теракта в здании „Крокуса“ проходили детские соревнования по танцам. В Красногорске шел третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту», — говорится в посте telegram-канала. Уточняется, что на отборочные туры соревнований съехались несколько сотен детей со всей России.
Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле», расстреляв людей, находившихся в здании. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Есть ли среди них дети — неизвестно. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
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