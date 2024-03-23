Baza: в день теракта в «Крокус сити холле» проходили детские соревнования

23 марта 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Детские соревнования по танцам проходили в «Крокусе» в день теракта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В день, когда неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле», в здании проходили детские соревнования по танцам. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В день теракта в здании „Крокуса“ проходили детские соревнования по танцам. В Красногорске шел третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту», — говорится в посте telegram-канала. Уточняется, что на отборочные туры соревнований съехались несколько сотен детей со всей России. Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле», расстреляв людей, находившихся в здании. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Есть ли среди них дети — неизвестно. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день, когда неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле», в здании проходили детские соревнования по танцам. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В день теракта в здании „Крокуса“ проходили детские соревнования по танцам. В Красногорске шел третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту», — говорится в посте telegram-канала. Уточняется, что на отборочные туры соревнований съехались несколько сотен детей со всей России. Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле», расстреляв людей, находившихся в здании. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Есть ли среди них дети — неизвестно. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.