22 марта 2024

Сенатор Шептий выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

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Первое заседание восьмого созыва ЕГД. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий назвал теракт «нечеловеческим» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Член Совфеда России от Свердловской области Виктор Шептий выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье. В своих соцсетях он также призвал поддержать пострадавших в происшествии.

«Нечеловеческий теракт. Нападавшие должны быть найдены и понести неизбежное наказание. Соболезнования семьям погибших… Поддержим пострадавших», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте».

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов в людей, после чего устроили в здании пожар. К утру огонь был ликвидирован. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Член Совфеда России от Свердловской области Виктор Шептий выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье. В своих соцсетях он также призвал поддержать пострадавших в происшествии. «Нечеловеческий теракт. Нападавшие должны быть найдены и понести неизбежное наказание. Соболезнования семьям погибших… Поддержим пострадавших», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов в людей, после чего устроили в здании пожар. К утру огонь был ликвидирован. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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