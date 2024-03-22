Сенатор Шептий выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Член Совфеда России от Свердловской области Виктор Шептий выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье. В своих соцсетях он также призвал поддержать пострадавших в происшествии.
«Нечеловеческий теракт. Нападавшие должны быть найдены и понести неизбежное наказание. Соболезнования семьям погибших… Поддержим пострадавших», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте».
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов в людей, после чего устроили в здании пожар. К утру огонь был ликвидирован. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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