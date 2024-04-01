Подоляк назвал причину назначения Залужного послом в Британии

Подоляк: Залужного назначили послом, чтобы не было вопросов о его деятельности

Залужный станет послом Британии (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев назначает на дипломатическую службу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова для понижения их влияния в стране. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Чтобы убрать все эти спекуляции по поводу того, что будет делать тот или иной человек, который занимал большую должность. Главнокомандующий и секретарь СНБО — это большие должности. Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность. Со странами предварительно обсуждалось, что они идут в этом направлении», — отметил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Подоляк также уточнил, что были проведены предварительные консультации относительно назначения Залужного и Данилова на посты послов. Однако юридические процедуры по получению согласия правительства займут некоторое время, добавил он.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного, появилась информация, что украинский лидер провел встречу с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве. Позже стало известно, что Зеленский согласовал его кандидатуру на должность посла Украины в Британии. Издание «Зеркало недели» заявило, что назначение экс-главкома ВСУ на должность посла Украины в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм.