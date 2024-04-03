03 апреля 2024

Военный аналитик допустил изменения в ядерной доктрине России

Аналитик Коротченко: рост мощи НАТО вынуждает Россию изменить ядерную доктрину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, вооружение, состав, эшелон, nato, танк, переброска,  stock, военная помощь
НАТО проводит масштабные учения у границ с Россией Фото:

Россия может изменить ядерную доктрину из-за агрессивной политики НАТО. Об этом заявил военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«НАТО в год своего 75-летия проводит самые масштабные учения со времен холодной войны. Это вынуждает Москву задуматься о внесении в доктрину возможности нанесения ядерного удара по силам альянса», — приводит РИА Новости мнение Коротченко.

Эксперт считает, что Россия в ближайшее время скорректирует доктрину, что позволит использовать ядерное оружие против агрессии альянса даже в случае их атаки с обычным вооружением. Это может произойти, поскольку НАТО имеет существенное превосходство в численности и оружии, передает Коротченко.

Страны НАТО 3 апреля договорились об усилении роли альянса в координации оказания помощи Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что детали этой инициативы будут обсуждаться в ближайшие недели. По его словам, новые планы по Украине не изменят сути блока: он останется оборонным и не станет участником конфликта, пишет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия может изменить ядерную доктрину из-за агрессивной политики НАТО. Об этом заявил военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «НАТО в год своего 75-летия проводит самые масштабные учения со времен холодной войны. Это вынуждает Москву задуматься о внесении в доктрину возможности нанесения ядерного удара по силам альянса», — приводит РИА Новости мнение Коротченко. Эксперт считает, что Россия в ближайшее время скорректирует доктрину, что позволит использовать ядерное оружие против агрессии альянса даже в случае их атаки с обычным вооружением. Это может произойти, поскольку НАТО имеет существенное превосходство в численности и оружии, передает Коротченко. Страны НАТО 3 апреля договорились об усилении роли альянса в координации оказания помощи Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что детали этой инициативы будут обсуждаться в ближайшие недели. По его словам, новые планы по Украине не изменят сути блока: он останется оборонным и не станет участником конфликта, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...