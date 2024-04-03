Военный аналитик допустил изменения в ядерной доктрине России

Аналитик Коротченко: рост мощи НАТО вынуждает Россию изменить ядерную доктрину

04 апреля 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

НАТО проводит масштабные учения у границ с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Россия может изменить ядерную доктрину из-за агрессивной политики НАТО. Об этом заявил военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «НАТО в год своего 75-летия проводит самые масштабные учения со времен холодной войны. Это вынуждает Москву задуматься о внесении в доктрину возможности нанесения ядерного удара по силам альянса», — приводит РИА Новости мнение Коротченко. Эксперт считает, что Россия в ближайшее время скорректирует доктрину, что позволит использовать ядерное оружие против агрессии альянса даже в случае их атаки с обычным вооружением. Это может произойти, поскольку НАТО имеет существенное превосходство в численности и оружии, передает Коротченко. Страны НАТО 3 апреля договорились об усилении роли альянса в координации оказания помощи Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что детали этой инициативы будут обсуждаться в ближайшие недели. По его словам, новые планы по Украине не изменят сути блока: он останется оборонным и не станет участником конфликта, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может изменить ядерную доктрину из-за агрессивной политики НАТО. Об этом заявил военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «НАТО в год своего 75-летия проводит самые масштабные учения со времен холодной войны. Это вынуждает Москву задуматься о внесении в доктрину возможности нанесения ядерного удара по силам альянса», — приводит РИА Новости мнение Коротченко. Эксперт считает, что Россия в ближайшее время скорректирует доктрину, что позволит использовать ядерное оружие против агрессии альянса даже в случае их атаки с обычным вооружением. Это может произойти, поскольку НАТО имеет существенное превосходство в численности и оружии, передает Коротченко. Страны НАТО 3 апреля договорились об усилении роли альянса в координации оказания помощи Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что детали этой инициативы будут обсуждаться в ближайшие недели. По его словам, новые планы по Украине не изменят сути блока: он останется оборонным и не станет участником конфликта, пишет телеканал 360.