Бывший учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» 57-летний Владимир Михеев, погибший при странных обстоятельствах в центре Екатеринбурга, был спокойным и приветливым. Так URA.RU его описали несколько соседей, с которыми он жил около полугода на Университетском переулке, 3.
«Он появился в нашем доме с зимы. Всегда здоровался, не видел, чтобы он пил или дебоширил. Такой обычный сосед», — описал скончавшегося один из жильцов. Другой собеседник запомнил, что Михеев в последнее время делал ремонт.
Он не был собственником квартиры. Здесь Михеев жил то ли у дочери, то ли у жены, уверяет третий сосед. «У него почтовый ящик забит до отказа. Видно, там коммунальные квитанции лежат стопкой», — сказала женщина.
Тело пожилого мужчины нашли напротив дома на Университетской утром 3 апреля. Рядом обнаружили помповое ружье. По данным источника URA.RU, основная версия — суицид. Однако родные в это не верят.
У бизнесмена была скандальная репутация. Его обвиняли в присвоении денег пайщиков ЖК «Западный» и нападении на других предпринимателей. В 2022 году Михеев ранил ножом сотрудника газовой службы, приехавшему к дому, который мужчина отключили от газа. Сделал он это якобы в знак нежелания передавать здание под контроль другой управляющей компании. Однако и сам Михеев становился жертвой избиений.
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