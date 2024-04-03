Соседи рассказали о застройщике, найденном мертвым в центре Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге бизнесмена нашли мертвым у дома, в котором он жил полгода

04 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

В своей квартире Михеев делал ремонт Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» 57-летний Владимир Михеев, погибший при странных обстоятельствах в центре Екатеринбурга, был спокойным и приветливым. Так URA.RU его описали несколько соседей, с которыми он жил около полугода на Университетском переулке, 3. «Он появился в нашем доме с зимы. Всегда здоровался, не видел, чтобы он пил или дебоширил. Такой обычный сосед», — описал скончавшегося один из жильцов. Другой собеседник запомнил, что Михеев в последнее время делал ремонт. Он не был собственником квартиры. Здесь Михеев жил то ли у дочери, то ли у жены, уверяет третий сосед. «У него почтовый ящик забит до отказа. Видно, там коммунальные квитанции лежат стопкой», — сказала женщина. Тело пожилого мужчины нашли напротив дома на Университетской утром 3 апреля. Рядом обнаружили помповое ружье. По данным источника URA.RU, основная версия — суицид. Однако родные в это не верят. У бизнесмена была скандальная репутация. Его обвиняли в присвоении денег пайщиков ЖК «Западный» и нападении на других предпринимателей. В 2022 году Михеев ранил ножом сотрудника газовой службы, приехавшему к дому, который мужчина отключили от газа. Сделал он это якобы в знак нежелания передавать здание под контроль другой управляющей компании. Однако и сам Михеев становился жертвой избиений. Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» 57-летний Владимир Михеев, погибший при странных обстоятельствах в центре Екатеринбурга, был спокойным и приветливым. Так URA.RU его описали несколько соседей, с которыми он жил около полугода на Университетском переулке, 3. «Он появился в нашем доме с зимы. Всегда здоровался, не видел, чтобы он пил или дебоширил. Такой обычный сосед», — описал скончавшегося один из жильцов. Другой собеседник запомнил, что Михеев в последнее время делал ремонт. Он не был собственником квартиры. Здесь Михеев жил то ли у дочери, то ли у жены, уверяет третий сосед. «У него почтовый ящик забит до отказа. Видно, там коммунальные квитанции лежат стопкой», — сказала женщина. Тело пожилого мужчины нашли напротив дома на Университетской утром 3 апреля. Рядом обнаружили помповое ружье. По данным источника URA.RU, основная версия — суицид. Однако родные в это не верят. У бизнесмена была скандальная репутация. Его обвиняли в присвоении денег пайщиков ЖК «Западный» и нападении на других предпринимателей. В 2022 году Михеев ранил ножом сотрудника газовой службы, приехавшему к дому, который мужчина отключили от газа. Сделал он это якобы в знак нежелания передавать здание под контроль другой управляющей компании. Однако и сам Михеев становился жертвой избиений.