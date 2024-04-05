05 апреля 2024

Жители челябинского города боятся, что лед снесет мост через реку Ай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дамба на улице Гагарина. Тобол. Курган
Ситуация на реке Ай стабилизировалась Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жители города Куса (Челябинская область) боятся, что огромные льдины снесут мост через реку Ай. От льдин, проходящих по реке, железный мост весь трясет, рассказали очевидцы в видео.

«Аж мост здесь трясется. Льдины здоровенные на него давят… Вот сила какая», — говорят очевидцы в видео (есть в распоряжении URA.RU), снятом на мосту.

В администрации муниципалитета заверили, что ситуация на реке Ай находится под контролем. «В Кусе, на реке Ай сложилась сложная паводковая ситуация. Ледяные торосы скопились возле моста, ведущего в Заайскую часть города… В настоящее время ситуация на реке Ай находится под контролем», — сообщает пресс-служба Кусинского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте». Также все оперативные службы и руководители постоянно следят за ситуацией не только в микрорайонах Барочная и Заай, но и на Станции.

В Челябинской области обстановка с паводком остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды постепенно снижается, но половодье в ближайшие дни начнется в центральной и горнозаводской зонах области, заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании 6 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители города Куса (Челябинская область) боятся, что огромные льдины снесут мост через реку Ай. От льдин, проходящих по реке, железный мост весь трясет, рассказали очевидцы в видео. «Аж мост здесь трясется. Льдины здоровенные на него давят… Вот сила какая», — говорят очевидцы в видео (есть в распоряжении URA.RU), снятом на мосту. В администрации муниципалитета заверили, что ситуация на реке Ай находится под контролем. «В Кусе, на реке Ай сложилась сложная паводковая ситуация. Ледяные торосы скопились возле моста, ведущего в Заайскую часть города… В настоящее время ситуация на реке Ай находится под контролем», — сообщает пресс-служба Кусинского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте». Также все оперативные службы и руководители постоянно следят за ситуацией не только в микрорайонах Барочная и Заай, но и на Станции. В Челябинской области обстановка с паводком остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды постепенно снижается, но половодье в ближайшие дни начнется в центральной и горнозаводской зонах области, заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании 6 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...