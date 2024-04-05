Жители челябинского города боятся, что лед снесет мост через реку Ай. Видео

06 апреля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Ситуация на реке Ай стабилизировалась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Жители города Куса (Челябинская область) боятся, что огромные льдины снесут мост через реку Ай. От льдин, проходящих по реке, железный мост весь трясет, рассказали очевидцы в видео. «Аж мост здесь трясется. Льдины здоровенные на него давят… Вот сила какая», — говорят очевидцы в видео (есть в распоряжении URA.RU), снятом на мосту. В администрации муниципалитета заверили, что ситуация на реке Ай находится под контролем. «В Кусе, на реке Ай сложилась сложная паводковая ситуация. Ледяные торосы скопились возле моста, ведущего в Заайскую часть города… В настоящее время ситуация на реке Ай находится под контролем», — сообщает пресс-служба Кусинского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте». Также все оперативные службы и руководители постоянно следят за ситуацией не только в микрорайонах Барочная и Заай, но и на Станции. В Челябинской области обстановка с паводком остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды постепенно снижается, но половодье в ближайшие дни начнется в центральной и горнозаводской зонах области, заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании 6 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Куса (Челябинская область) боятся, что огромные льдины снесут мост через реку Ай. От льдин, проходящих по реке, железный мост весь трясет, рассказали очевидцы в видео. «Аж мост здесь трясется. Льдины здоровенные на него давят… Вот сила какая», — говорят очевидцы в видео (есть в распоряжении URA.RU), снятом на мосту. В администрации муниципалитета заверили, что ситуация на реке Ай находится под контролем. «В Кусе, на реке Ай сложилась сложная паводковая ситуация. Ледяные торосы скопились возле моста, ведущего в Заайскую часть города… В настоящее время ситуация на реке Ай находится под контролем», — сообщает пресс-служба Кусинского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте». Также все оперативные службы и руководители постоянно следят за ситуацией не только в микрорайонах Барочная и Заай, но и на Станции. В Челябинской области обстановка с паводком остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды постепенно снижается, но половодье в ближайшие дни начнется в центральной и горнозаводской зонах области, заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании 6 апреля.