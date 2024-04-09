Герой-разведчик из Екатеринбурга объяснил, почему Россия победит в СВО. Видео

Герой-разведчик из Екатеринбурга поблагодарил тыл за мощную поддержку фронта

10 апреля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Российские бойцы уверены: благодаря помощи тыла победа будет за ними (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский разведчик-герой, который летом прошлого года провел через минные поля и спас 100 бойцов, поблагодарил земляков за помощь, которую они оказывают фронту. Парень записал приветственное видеообращение из зоны СВО, в котором заявил, что с таким крепким тылом победа будет за Россией. «Дорогие друзья, спасибо за гуманитарную, медицинскую помощь, за [маскировочные сети] „крылья ангела“, за приобретение „Мавика“. Победа будет за нами с таким крепким тылом», — сказал боец. Статья по теме В Екатеринбурге дети делают «крылья ангелов» для бойцов на СВО Сбор на суперсовременный квадрокоптер Mavic 3 T Thermal, оснащенный тепловизором, был объявлен месяц назад. За это время удалось собрать необходимые 570 тысяч рублей, в том числе благодаря и читателям URA.RU. «Коптер уже куплен. В ближайшее время его отправят на прошивку (то есть установят программное обеспечение — прим.ред.) и затем сразу на фронт», — объяснил директор фонда «Объединенная группа «Уральские самоцветы» и «Три Ивана» Алексей Крючков. Новый беспилотник поможет разведчику обнаруживать врага днем и ночью и помогать артиллеристам, которыми славится казачья добровольческая бригада «Терек». Именно в ней сейчас служит екатеринбуржец. Ранее он служил в разведбатальоне 126-й бригады береговой обороны Крыма. Во время разрушения Каховской ГЭС и наводнения 24-летний парень в одиночку провел через затопленные минные поля 100 бойцов, которые оказались отрезаны от своих. URA.RU рассказывало об этой героической истории в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский разведчик-герой, который летом прошлого года провел через минные поля и спас 100 бойцов, поблагодарил земляков за помощь, которую они оказывают фронту. Парень записал приветственное видеообращение из зоны СВО, в котором заявил, что с таким крепким тылом победа будет за Россией. «Дорогие друзья, спасибо за гуманитарную, медицинскую помощь, за [маскировочные сети] „крылья ангела“, за приобретение „Мавика“. Победа будет за нами с таким крепким тылом», — сказал боец. Сбор на суперсовременный квадрокоптер Mavic 3 T Thermal, оснащенный тепловизором, был объявлен месяц назад. За это время удалось собрать необходимые 570 тысяч рублей, в том числе благодаря и читателям URA.RU. «Коптер уже куплен. В ближайшее время его отправят на прошивку (то есть установят программное обеспечение — прим.ред.) и затем сразу на фронт», — объяснил директор фонда «Объединенная группа «Уральские самоцветы» и «Три Ивана» Алексей Крючков. Новый беспилотник поможет разведчику обнаруживать врага днем и ночью и помогать артиллеристам, которыми славится казачья добровольческая бригада «Терек». Именно в ней сейчас служит екатеринбуржец. Ранее он служил в разведбатальоне 126-й бригады береговой обороны Крыма. Во время разрушения Каховской ГЭС и наводнения 24-летний парень в одиночку провел через затопленные минные поля 100 бойцов, которые оказались отрезаны от своих. URA.RU рассказывало об этой героической истории в отдельном материале.