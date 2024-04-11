В Черном море найдено более 500 кг украинской взрывчатки в беспилотнике

Власти Румынии обнаружили на берегу Черного моря полтонны взрывчатки, предположительно, морского беспилотника Украины. Об этом пишут местные СМИ.
«В Черном море обнаружен загадочный морской беспилотник. Боеголовка весила около 500 килограмм», — сообщает портал
Командор в отставке Валентин Матею заявил, что такой заряд мог привести к мощному взрыву. В результате него были бы повреждены инфраструктура и корабли в порту.
Спустя время спецслужбы взорвали дрон с соблюдением мер безопасности. Он был настолько мощным, что жители Констанцы позвонили на номер экстренных служб. Длина беспилотника достигала 10 метров. В порт Констанца до детонации она находилась почти целый день.
До этого безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой причалил к пляжу в Крыму. Отмечалось, что он был обезврежен при помощи РЭБ. Он лежал на береге в четырех километрах от населенного пункта.
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