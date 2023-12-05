На пляж в Крыму причалил безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой

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Спецслужбы оцепили местность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой причалил к пляжу в селе Молочное Сакского района (Крым). Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту потерялся в Черном море и прилег на пляже в Крыму», — говорится в сообщении. По информации жителей села Молочное Сакского района, примерно в четырех километрах от населенного пункта на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер.

Отмечается, что спецслужбы оцепили местность. По данным канала, катер мог быть обезврежен средствами РЭБ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море безэкипажный катер ВМС Украины, передает RT. В ведомстве отметили, что также были уничтожены четыре безэкипажных лодки ВСУ, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

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Безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой причалил к пляжу в селе Молочное Сакского района (Крым). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту потерялся в Черном море и прилег на пляже в Крыму», — говорится в сообщении. По информации жителей села Молочное Сакского района, примерно в четырех километрах от населенного пункта на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер. Отмечается, что спецслужбы оцепили местность. По данным канала, катер мог быть обезврежен средствами РЭБ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море безэкипажный катер ВМС Украины, передает RT. В ведомстве отметили, что также были уничтожены четыре безэкипажных лодки ВСУ, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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