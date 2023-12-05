На пляж в Крыму причалил безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой

Безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой причалил к пляжу в селе Молочное Сакского района (Крым). Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту потерялся в Черном море и прилег на пляже в Крыму», — говорится в сообщении. По информации жителей села Молочное Сакского района, примерно в четырех километрах от населенного пункта на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер.
Отмечается, что спецслужбы оцепили местность. По данным канала, катер мог быть обезврежен средствами РЭБ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море безэкипажный катер ВМС Украины, передает RT. В ведомстве отметили, что также были уничтожены четыре безэкипажных лодки ВСУ, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
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