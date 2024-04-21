В 23:10 кортеж Путина прибыл в Кремль
Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом заявил telegram-канал «Вы слушали Маяк».
«В 23:10 кортеж Путина невзирая на дождь и лужи прибыл в Кремль. После 12.00 в понедельник президент сверит часы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — передает telegram-канал.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибудет в Россию с официальным визитом и встретится с Путиным. В Кремле сообщали, что в ходе рабочей встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.
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