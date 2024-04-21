21 апреля 2024

Путин ночью прибыл в Кремль перед визитом Алиева. Видео

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
В 23:10 кортеж Путина прибыл в Кремль Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом заявил telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«В 23:10 кортеж Путина невзирая на дождь и лужи прибыл в Кремль. После 12.00 в понедельник президент сверит часы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — передает telegram-канал.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибудет в Россию с официальным визитом и встретится с Путиным. В Кремле сообщали, что в ходе рабочей встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом заявил telegram-канал «Вы слушали Маяк». «В 23:10 кортеж Путина невзирая на дождь и лужи прибыл в Кремль. После 12.00 в понедельник президент сверит часы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — передает telegram-канал. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибудет в Россию с официальным визитом и встретится с Путиным. В Кремле сообщали, что в ходе рабочей встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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