Путин ночью прибыл в Кремль перед визитом Алиева. Видео

22 апреля 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

В 23:10 кортеж Путина прибыл в Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом заявил telegram-канал «Вы слушали Маяк». «В 23:10 кортеж Путина невзирая на дождь и лужи прибыл в Кремль. После 12.00 в понедельник президент сверит часы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — передает telegram-канал. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибудет в Россию с официальным визитом и встретится с Путиным. В Кремле сообщали, что в ходе рабочей встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом заявил telegram-канал «Вы слушали Маяк». «В 23:10 кортеж Путина невзирая на дождь и лужи прибыл в Кремль. После 12.00 в понедельник президент сверит часы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — передает telegram-канал. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибудет в Россию с официальным визитом и встретится с Путиным. В Кремле сообщали, что в ходе рабочей встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.