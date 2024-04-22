В России продлят выплаты многодетным семьям для погашения ипотек до 2030 года

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День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, угмк застройщик, жк нагорный
Выплата по продолжению программы погашения ипотек для многодетных родителей составит 450 тысяч рублей Фото:

Правительство России продлит льготы на погашение ипотек для многодетных семей до 2030 года. Размер выплаты составит 450 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в законопроекте.

«Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила законопроект Минфина России о продлении до 2030 года выплаты <…> на погашение ипотеки многодетным», — передает Минфин информацию из законопроекта. Размер выплаты составит 450 тысяч рублей.

Кроме того, на эту цель дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей на период с 2024 по 2030 года. В том числе, в нынешнем году потребуется 47,8 млрд рублей. Соответствующий документ подготовили по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее в министерстве финансов РФ заявили о продлении программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Базовые параметры будут сохранены, а для семей с детьми до шести лет будут действовать ставка в 6% и текущие условия программы. Также о продлении льготной ипотеки сообщал Путин на послании Федеральному собранию. По его словам, многодетные семьи должны стать фундаментальной нормой для страны.

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Правительство России продлит льготы на погашение ипотек для многодетных семей до 2030 года. Размер выплаты составит 450 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в законопроекте. «Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила законопроект Минфина России о продлении до 2030 года выплаты <…> на погашение ипотеки многодетным», — передает Минфин информацию из законопроекта. Размер выплаты составит 450 тысяч рублей. Кроме того, на эту цель дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей на период с 2024 по 2030 года. В том числе, в нынешнем году потребуется 47,8 млрд рублей. Соответствующий документ подготовили по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее в министерстве финансов РФ заявили о продлении программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Базовые параметры будут сохранены, а для семей с детьми до шести лет будут действовать ставка в 6% и текущие условия программы. Также о продлении льготной ипотеки сообщал Путин на послании Федеральному собранию. По его словам, многодетные семьи должны стать фундаментальной нормой для страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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