В Омске горит объект в промзоне. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
В Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами Фото:

В Омске в Нефтяниках на одном из производств загорелись три емкости с нефтепродуктами. На место от МЧС России направлены 15 единиц специальной техники. Об этом сообщает «Омское областное телевидение».

«В Нефтяниках в районе Красноярского тракта произошел пожар. Огромные клубы дыма видно из любой точки района», — передает «Омское областное телевидение». На место направлены 58 человек личного состава МЧС России и 15 единиц спецтехники. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, произошло возгорание трех емкостей с нефтепродуктами, которые находятся на открытой территории. Их объем составил 50 кубических метров у каждой.

Также губернатор региона Виталий Хоценко подтвердил, что пожар произошел на одном из производств в Советском округе. Специалисты оценивают уровень возгорания емкостей как средний, написал он в своем telegram-канале.

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В Омске в Нефтяниках на одном из производств загорелись три емкости с нефтепродуктами. На место от МЧС России направлены 15 единиц специальной техники. Об этом сообщает «Омское областное телевидение». «В Нефтяниках в районе Красноярского тракта произошел пожар. Огромные клубы дыма видно из любой точки района», — передает «Омское областное телевидение». На место направлены 58 человек личного состава МЧС России и 15 единиц спецтехники. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. По данным МЧС РФ, произошло возгорание трех емкостей с нефтепродуктами, которые находятся на открытой территории. Их объем составил 50 кубических метров у каждой. Также губернатор региона Виталий Хоценко подтвердил, что пожар произошел на одном из производств в Советском округе. Специалисты оценивают уровень возгорания емкостей как средний, написал он в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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