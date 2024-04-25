В Омске горит объект в промзоне. Видео

25 апреля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

В Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами Фото: Илья Московец © URA.RU В Омске в Нефтяниках на одном из производств загорелись три емкости с нефтепродуктами. На место от МЧС России направлены 15 единиц специальной техники. Об этом сообщает «Омское областное телевидение». «В Нефтяниках в районе Красноярского тракта произошел пожар. Огромные клубы дыма видно из любой точки района», — передает «Омское областное телевидение». На место направлены 58 человек личного состава МЧС России и 15 единиц спецтехники. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. По данным МЧС РФ, произошло возгорание трех емкостей с нефтепродуктами, которые находятся на открытой территории. Их объем составил 50 кубических метров у каждой. Также губернатор региона Виталий Хоценко подтвердил, что пожар произошел на одном из производств в Советском округе. Специалисты оценивают уровень возгорания емкостей как средний, написал он в своем telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Омске в Нефтяниках на одном из производств загорелись три емкости с нефтепродуктами. На место от МЧС России направлены 15 единиц специальной техники. Об этом сообщает «Омское областное телевидение». «В Нефтяниках в районе Красноярского тракта произошел пожар. Огромные клубы дыма видно из любой точки района», — передает «Омское областное телевидение». На место направлены 58 человек личного состава МЧС России и 15 единиц спецтехники. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. По данным МЧС РФ, произошло возгорание трех емкостей с нефтепродуктами, которые находятся на открытой территории. Их объем составил 50 кубических метров у каждой. Также губернатор региона Виталий Хоценко подтвердил, что пожар произошел на одном из производств в Советском округе. Специалисты оценивают уровень возгорания емкостей как средний, написал он в своем telegram-канале.