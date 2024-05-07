Рецидивист украл у екатеринбурженки браслет «Тиффани» за 80 тысяч

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Дорогое украшение найти пока не получилось (архивное фото) Фото:

Полиция Екатеринбурга раскрыла необычную кражу: два года назад неизвестный похитил у женщины золотой браслет «Тиффани». Мошенника удалось поймать, им оказался ранее судимый рецидивист, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчина несколько раз судим за кражи, грабежи и хранение наркотиков. В мае 2022 года он обманом выманил у жительницы поселка Совхозный золотой браслет „Тиффани“ стоимостью 80 тысяч рублей. Сыщикам уголовного розыска удалось вычислить преступника», — объяснил собеседник агентства.

Жулик помещен под подписку о невыезде, а вот браслет найти не получилось. Рецидивист заявил, что сбыл украшение неизвестным людям.

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Полиция Екатеринбурга раскрыла необычную кражу: два года назад неизвестный похитил у женщины золотой браслет «Тиффани». Мошенника удалось поймать, им оказался ранее судимый рецидивист, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина несколько раз судим за кражи, грабежи и хранение наркотиков. В мае 2022 года он обманом выманил у жительницы поселка Совхозный золотой браслет „Тиффани“ стоимостью 80 тысяч рублей. Сыщикам уголовного розыска удалось вычислить преступника», — объяснил собеседник агентства. Жулик помещен под подписку о невыезде, а вот браслет найти не получилось. Рецидивист заявил, что сбыл украшение неизвестным людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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