Рецидивист украл у екатеринбурженки браслет «Тиффани» за 80 тысяч

Полиция Екатеринбурга раскрыла необычную кражу: два года назад неизвестный похитил у женщины золотой браслет «Тиффани». Мошенника удалось поймать, им оказался ранее судимый рецидивист, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
«Мужчина несколько раз судим за кражи, грабежи и хранение наркотиков. В мае 2022 года он обманом выманил у жительницы поселка Совхозный золотой браслет „Тиффани“ стоимостью 80 тысяч рублей. Сыщикам уголовного розыска удалось вычислить преступника», — объяснил собеседник агентства.
Жулик помещен под подписку о невыезде, а вот браслет найти не получилось. Рецидивист заявил, что сбыл украшение неизвестным людям.
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