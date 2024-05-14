В Кремле прокомментировали запрет США на импорт урана из России

Песков: атомная отрасль не пострадает из-за запрета США на импорт урана из РФ

14 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Песков назвал атомную отрасль России передовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественная атомная отрасль не пострадает после принятия американским лидером закона о запрете импорта урана из РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Это не критично для российской атомной отрасли (американский закон о запрете импорта урана из России). Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли. Это ничто иное как недобросовестная конкуренция и продолжение ничем не прикрытой линии американцев», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Официальный представитель Кремля также добавил, что отечественная атомная отрасль является передовой в мире. Он также подчеркнул, что она является крайне конкурентоспособной. «Мы будем продолжать развивать эту отрасль», — резюмировал Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественная атомная отрасль не пострадает после принятия американским лидером закона о запрете импорта урана из РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Это не критично для российской атомной отрасли (американский закон о запрете импорта урана из России). Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли. Это ничто иное как недобросовестная конкуренция и продолжение ничем не прикрытой линии американцев», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Официальный представитель Кремля также добавил, что отечественная атомная отрасль является передовой в мире. Он также подчеркнул, что она является крайне конкурентоспособной. «Мы будем продолжать развивать эту отрасль», — резюмировал Песков.