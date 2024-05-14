В Кремле прокомментировали запрет США на импорт урана из России

Песков: атомная отрасль не пострадает из-за запрета США на импорт урана из РФ
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Песков назвал атомную отрасль России передовой Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественная атомная отрасль не пострадает после принятия американским лидером закона о запрете импорта урана из РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Это не критично для российской атомной отрасли (американский закон о запрете импорта урана из России). Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли. Это ничто иное как недобросовестная конкуренция и продолжение ничем не прикрытой линии американцев», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Официальный представитель Кремля также добавил, что отечественная атомная отрасль является передовой в мире. Он также подчеркнул, что она является крайне конкурентоспособной. «Мы будем продолжать развивать эту отрасль», — резюмировал Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественная атомная отрасль не пострадает после принятия американским лидером закона о запрете импорта урана из РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Это не критично для российской атомной отрасли (американский закон о запрете импорта урана из России). Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли. Это ничто иное как недобросовестная конкуренция и продолжение ничем не прикрытой линии американцев», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Официальный представитель Кремля также добавил, что отечественная атомная отрасль является передовой в мире. Он также подчеркнул, что она является крайне конкурентоспособной. «Мы будем продолжать развивать эту отрасль», — резюмировал Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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