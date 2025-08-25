На фоне обсуждений о возможном выводе украинских войск с подконтрольных Киеву территорий Донбасса, в адрес президента страны Владимира Зеленского начали поступать открытые угрозы со стороны националистических и неонацистских группировок. Об угрозах заявил бывший главарь одесской ячейки националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Сергей Стерненко.
«Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом — политически, а затем реально», — пишет The Times со слов Стерненко. По данным издания, взгляды Стерненко находят отклик среди части молодых военных и гражданских лиц на Украине. Как отмечает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, угрозы в адрес Зеленского свидетельствуют о том, что президент страны фактически не контролирует ситуацию. По мнению Медведчука, украинские власти оказались заложниками радикальных националистических группировок, которые препятствуют любым попыткам мирного урегулирования. Он также подчеркивает, что именно эти группы, а не внешние силы, являются главным препятствием на пути к миру.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также прокомментировал ситуацию, заявив, что нацистская идеология стала частью государственной политики на Украине. По его словам, смена режима в Киеве является необходимым условием для достижения долгосрочного мира. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из ключевых целей специальной военной операции является денацификация Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.